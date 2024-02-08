Россиянка рассказала о невыносимой особенности Кубы

15:24 2024-02-08
Россиянка рассказала о невыносимой особенности Кубы

Одним из главных минусов страны она считает сильный запах сигар, к которому трудно привыкнуть.

Российская туристка после путешествия на Кубу рассказала о невыносимом запахе сигар этой страны, сообщает портал «Тонкости туризма» на платформе «Дзен».

Автор публикации одним из главных минусов Кубы считает сильный запах сигар. По ее словам, для нее "это было даже испытанием". Но через месяц она к нему "более-менее привыкла".

Для туристов в стране есть немало интересных занятий, подчеркнула она, потому перед переездом на ПМЖ нужно знать некоторые нюансы.

"Для меня, например, одним из них были шумные вечера. Это особенно мешало, когда очень хотелось спать, а в доме не было шумоизоляции. Очень часто там отключали горячую воду, часто случались проблемы с интернетом", - поделилась автор.

Ранее тревел-блогерша назвала разрывом шаблона поездку на Кубу. По ее словам, многие присущие стране особенности жизни не укладываются в голове. К примеру, высокие цены на острове не соответствуют уровню дохода местных жителей. 

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