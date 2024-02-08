Протез, которым можно управлять силой мысли

Устройство испытывал мужчина, который потерял часть ноги — он смог двигаться свободнее, чем с классическим протезом.

Обычные протезы программируют на определенные действия, такие как ходьба, а вот сыграть в теннис или станцевать без нейронного управления в них сходу вряд ли получится.

В ходе тренировок мужчина научился садиться, вставать и сидеть на корточках с помощи силы мысли.

Ученые уверены, что экзоскелеты на нейронном управлении помогут двигаться свободнее.

Исследование приблизило маломобильных людей к полному контролю над роботизированными конечностями с помощью силы мысли.

Сейчас для взаимодействия с подобным экзоскелетом необходимо проходить длительный курс физиотерапии.

Ученые планируют привлечь больше добровольцев и изучить особенности взаимодействия нервной системы и сенсоров в протезе.

Какие существуют виды и типы протезов?

Протезы можно делить на категории по разным показателям. Например, по назначению выделяют функциональные и косметические протезы.

Функциональные – это активные изделия, частично заменяющие функцию утраченной конечности.

При этом они могут как имитировать внешний вид утраченной руки или ноги, иногда весьма детализировано, так и иметь «футуристический» внешний вид – сверкать металлом или выставлять напоказ электронику и полимерные части.

О функциональных протезах рук и ног мы поговорим ниже.

Косметические протезы – просто оболочки, которые с некоторой степенью достоверности воссоздают внешний вид утраченной конечности.

Изготавливаются из прочного пластика, при этом на них может наноситься рисунок вен.

Косметический протез ноги позволяет ходить, но не бегать; руки – выполнять простейшие действия, например, по удержанию ложки.

Различают протезы по уровню ампутации – например, для рук выделяют протезы отдельных пальцев, кисти в целом, предплечья с локтевым суставом и плеча – с плечевым суставом.

От уровня зависит сложность управления. Для протезов ног градация такая же: выделяют протезы стоп, протезы голени и бедренные протезы.