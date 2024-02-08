В Вест-Индии и Южной Америке есть необычное и опасное дерево шрапнель

Динамитное дерево по-другому ещё называется хура. Оно вырастает до 60 метров в высоту, имеет пышную крону, сформированную из сердцевидных глянцевых листочков.

Цветёт дерево красивыми соцветиями продолговатой формы.

Взрывоопасные плоды ядовитого дерева:

Как и все представители семейства эуфорбиевых растений, хура ядовита. Ядовиты все её части.

В её жилах повсюду течет молочайных сок. Эта ядовитая субстанция разъедает кожу и слизистые оболочки, негативно влияет на дыхательную систему.

Хуру применяли индейцы для изготовления мебели и каноэ. Но при работе с древесиной динамитного дерева, существует риск получить отравление.

Содержащийся в древесине и ее опилках яд может привести к потере сознания, неспособности дышать, галлюцинациям и помутнению рассудка.

Плоды состоят из зелёных мягких частей с шестнадцатью внутренними перегородками, со временем превращающимися в коварные тыковки-броненосцы.

Как только эти тыковки созреют для выброса семян, они с грохотом взрываются, разбрасывая вокруг жёсткие острые осколки с зазубринами.

Страх лесоруба:

Сами семена, по мнению прагматиков, похожи на плоские двухсантиметровые монетки.

Романтики же фантазируют, что они напоминают миниатюрных дельфинчиков.

На что они бы ни походили, в полете со скоростью 70 метров в секунду, они превращаются в шрапнель.

Действиями этого дерева руководит природное стремление сохранить и приумножить популяцию.

Жаль, что такая возможность недоступна деревцу, укоренившемуся на солевом острове Мёртвого моря.

Диаметр разброса семян и осколков плода составляют около 100 метров.

Именно поэтому, боясь быть изувеченными, да ещё и отравленными ядовитым содержанием тыковок динамитного дерева, лесорубы предпочитают обходить участки произрастания растения за километр.

Что происходит с ара и обезьянами, наевшимися семян хуры:

Дереву таким способом удается быстро распространиться на обширные территории. На радость большим попугаям ара.

Пока тыковка ещё зелёная, попугаи разгрызают её своим мощным клювом и выедают содержимое.

Затем, они летят на берег реки и едят специальную глину, которая нейтрализует действие токсина.

Хорошо, что берег не кишит ядовитыми обитателями, как на Кеймада-Гранди, иначе птички не спаслись бы вовсе.