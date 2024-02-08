Надо ли обрывать цветки у картофеля для высокого урожая: мнение огородников

Цветение – очень важный период в вегетации картофеля. Как любое растение, он должен завершить цикл развития, т. е. дать семена.

Если оборвать бутоны, картофель будет активно поставлять питательные вещества вверх, чтобы появились новые цветы. Созревание же клубней из-за этого отложится.

Обрывание цветков: «за» и «против»:

Согласно элементарным законам природы, при обрывании цветков растение будет стараться вырастить новые.

За счёт этого часть питательных веществ может пойти не в клубни, а в верхнюю часть растения.

Обрывание цветов будет способствовать вырождению сорта и падению урожайности. Сами клубни постепенно станут меньшего размера.

Почва становится более плотной по причине того, что по рядам прошел огородник и её утоптал.

А окучивать растение уже достаточно поздно, поскольку кусты выросли слишком большими, и их можно повредить.

При обрывании цветков страдает иммунитет картофеля, он будет более подвержен различным заболеваниям: грибку, инфекциям, фитофторозе. Кроме того, сам процесс достаточно трудозатратный.

Если приведённых доводов недостаточно, можно провести небольшое собственное исследование.

При его проведении старайтесь учесть все факторы. Например, при сильных дождях питательные вещества будут усваиваться лучше.

А при ветреном и сухом климате в регионе, пыльца изначально может быть стерильна. Соответственно, на урожай это никак не повлияет.

Необходимо разделить гряду или участок для посадки картофеля пополам и посадить на него один и тот же сорт.

На одной половине нужно дать возможность цветкам расти, а на второй — обламывать их.

После завершения эксперимента обычно получается, что под теми кустами, где цветы были удалены, клубней больше, но они меньшего размера, чем под нетронутыми кустами.

Там вырастают более крупные картофелины. Для проведения опыта лучше не использовать картофель, где образуется мало бутонов, или ранние сорта.

Как показывает многолетний опыт, лучше не вмешиваться в развитие растения и получить более крупный и качественный урожай.