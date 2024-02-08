Какая трава для тли самая страшная

16:36 2024-02-08
Какая трава для тли самая страшная

Тля поселяется на любых растениях – от комнатных цветов до взрослых деревьев, но есть трава, которую насекомое боится.

Для того чтобы сделать натуральный инсектицид от вредителей, нужно найти растение под названием полынь душистая.

Растет она повсеместно на полях, пустырях и в лесах. Определить ее можно по интенсивному запаху при растирании листьев в руке.

Срываем несколько веточек, заливаем их горячей в объеме 1 литр и настаиваем в течении суток. Далее процеживаем настой полыни и добавляем еще 1 литр чистой воды.

Этим настоем опрыскиваем любые растения вечером или рано утром в сухую пасмурную погоду.

Такую обработку можно проводить 1 раз в 7-10 дней в профилактических и лечебных целях в течении всего летнего сезона.

Помимо отваров растений, есть немало других органических способов, как избавиться от тли на деревьях, кустарниках, овощах и цветах.

Молоко и вода смешиваются в пропорции 1:1. После смешивания можно опрыскивать поврежденные растения.

Также помогает опрыскивание зараженных растений водой с растворенным хозяйственным мылом.

Нужно 20 г натертого на терке хозяйственного мыла растворить в 1 л теплой воды. Раствором опрыскивают растения.

Экстракт сигаретного табака – можно использовать только на декоративных растениях.

Обработка нашатырным спиртом: берут 1 стол. ложку нашатыря на ведро воды. Через 2 недели опрыскивание повторяют.

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