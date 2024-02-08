Речные рыбы, которые идеальны для запекания

Чтобы определить лучшую рыбу, которую можно запечь в духовке, надо знать, какие требования должны выполняться.

В ней должен быть минимум мелких костей. Почти у всех карповых в спине много мелких костей, которые можно сделать безопасными для едока, пожарив рыбу.

Для этого на тушке делаются частые поперечные надрезы от хребта к животу. Кости прожариваются и становятся незаметными. При запекании этого не произойдет, даже если проделать подобную операцию.

Филе рыбы не должно быть рыхлым. Опытные повара никогда не запекают рыб из семейства тресковых – минтая, треску, навагу. Возможно, что налим, который является единственной пресноводной треской, также не подойдет для запекания в духовке.

Запеченная рыба должна быть сочной. Этого можно достичь как выбором рыбы с соответствующим качеством мяса, так и способом запекания. К примеру, запеченная в фольге рыба будет сочной всегда.

Осетровые:

Безусловно, все осетровые будут чрезвычайно вкусны в запеченном виде, но ловить их нельзя, а стоимость запредельна.

Лососевые:

Из лососевых лучше всего для запекания подойдут рыбы с жирным мясом:

семга - пойманную по лицензии рыбу можно смело запекать;

кумжа;

радужная форель - эту рыбу можно поймать на платном водоеме либо, если повезет, там, где она убежала из садков, причем совершенно бесплатно.

У форели-пеструшки и хариуса мясо слишком сухое для запекания.

Лещ:

Хотя лещ весьма костляв, на Руси его издавна запекали с гречневой кашей. Это традиционное национальное блюдо.

Правда, делали это в русской печи, а в ней, возможно, кости размягчались.

Судак:

Судак, а вместе с ним и берш, идеально подходят для запекания. Костей в них мало, мясо нежное, хотя и нежирное.

Можно найти массу рецептов, как запечь судака в духовке, чтобы получился деликатес.

Линь:

Единственная рыба семейства карповых, у которой отсутствуют мелкие кости в мышцах спины. Мясо этой рыбы может иметь привкус тины, но в интернете можно найти описание способов, которые помогут от него избавиться.

Карп или сазан:

У этих рыб жирное вкусное мясо, но кости присутствуют. Лучше запекать куски крупной рыбы, чтобы кости были заметными и их было проще извлекать.