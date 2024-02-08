Речные рыбы, которые идеальны для запекания

Чтобы определить лучшую рыбу, которую можно запечь в духовке, надо знать, какие требования должны выполняться.
В ней должен быть минимум мелких костей. Почти у всех карповых в спине много мелких костей, которые можно сделать безопасными для едока, пожарив рыбу.
Для этого на тушке делаются частые поперечные надрезы от хребта к животу. Кости прожариваются и становятся незаметными. При запекании этого не произойдет, даже если проделать подобную операцию.
Филе рыбы не должно быть рыхлым. Опытные повара никогда не запекают рыб из семейства тресковых – минтая, треску, навагу. Возможно, что налим, который является единственной пресноводной треской, также не подойдет для запекания в духовке.
Запеченная рыба должна быть сочной. Этого можно достичь как выбором рыбы с соответствующим качеством мяса, так и способом запекания. К примеру, запеченная в фольге рыба будет сочной всегда.
Осетровые:
Безусловно, все осетровые будут чрезвычайно вкусны в запеченном виде, но ловить их нельзя, а стоимость запредельна.
Лососевые:
Из лососевых лучше всего для запекания подойдут рыбы с жирным мясом:
семга - пойманную по лицензии рыбу можно смело запекать;
кумжа;
радужная форель - эту рыбу можно поймать на платном водоеме либо, если повезет, там, где она убежала из садков, причем совершенно бесплатно.
У форели-пеструшки и хариуса мясо слишком сухое для запекания.
Лещ:
Хотя лещ весьма костляв, на Руси его издавна запекали с гречневой кашей. Это традиционное национальное блюдо.
Правда, делали это в русской печи, а в ней, возможно, кости размягчались.
Судак:
Судак, а вместе с ним и берш, идеально подходят для запекания. Костей в них мало, мясо нежное, хотя и нежирное.
Можно найти массу рецептов, как запечь судака в духовке, чтобы получился деликатес.
Линь:
Единственная рыба семейства карповых, у которой отсутствуют мелкие кости в мышцах спины. Мясо этой рыбы может иметь привкус тины, но в интернете можно найти описание способов, которые помогут от него избавиться.
Карп или сазан:
У этих рыб жирное вкусное мясо, но кости присутствуют. Лучше запекать куски крупной рыбы, чтобы кости были заметными и их было проще извлекать.
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