Эти виды рыб не употребляют в пищу, их лучше сразу отпускать

20:38 2024-02-08
Эти виды рыб не употребляют в пищу, их лучше сразу отпускать

Этих представителей ихтиофауны интересно ловить, но невозможно есть из-за костлявости или неприятного вкуса.

На 4-ом месте можно расположить язя. Это красивая и сильная рыба. Живет в проточных и стоячих водоемах.

Клюет и на спиннинговые приманки, и на натуральные насадки. Мясо у язя довольно вкусное.

Но обилие костей делает процесс еды сплошным мучением.

Есть варианты, как сделать язя более съедобным. Можно его закоптить.

Из копченой рыбы кости извлекаются легче, чем из жареной.

Если все же есть желание попробовать жареного язя, то нужно сделать поперечные надрезы острым ножом от спины к брюху.

Кости частично прожарятся.

Еще один представитель карповых - это жерех. Он обладает характерным признаком рыб из этого семейства - костлявостью.

Охота на жереха является увлекательным занятием. Этот хищник может достигать крупных размеров.

При желании поесть жареного жереха. С ним поступают так же, как с язем.

На третьем месте располагается голавль. Рыболовы уважают голавля, прежде всего, за его поклевку на спиннинговую приманку.

Лобастый полухищник атакует так, что может выбить удилище из рук. При вываживании достойно сопротивляется.

Помимо большого количества костей, голавль просто невкусен. Его мясо никогда не бывает жирным, а иногда может отдавать тиной.

Одна из самых красивых отечественных рыб - это красноперка.

Золотая чешуя и темно-красные плавники делают красноперку экзотической тропической рыбой.

Ловить ее интересно и на поплавочную снасть, и на спиннинг.

Там, где красноперка вырастает до размера хорошего язя, она неплохо клюет на мелкие вертушки, воблеры, попперы и силиконовые приманки.

Эта рыба так же костлява, как и ее сородичи. К тому же мясо ее невкусно ни в каком виде. Поэтому ее стоит без колебаний отпускать.

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