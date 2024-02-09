Как часто надо обновлять комплект нижнего белья: мнение экспертов

01:27 2024-02-09
Как часто надо обновлять комплект нижнего белья: мнение экспертов

Стирка нижнего белья не всегда полностью обеззараживает его, поэтому есть смысл подумать о том, как долго вы его храните.

Как объяснил Филипп Тиерно, профессор микробиологии и патологии Нью-Йоркского университета, наше нижнее бельё располагается на коже вокруг области, где содержится кишечная палочка.

Как бы вы ни старались смыть её с кожи, вы не сможете избавиться от неё полностью, а значит, она может оказаться на вашем белье. Но это нормально, и это не причиняет вам вреда.

К счастью, это означает, что бактерии на нашем нижнем белье не являются серьёзной причиной для беспокойства, по крайней мере, с точки зрения нашего здоровья.

Тем не менее бельё необходимо регулярно стирать, и делать это нужно после каждой носки.

Однако обычный человек может без проблем носить одну и ту же пару белья два дня подряд, хотя не рекомендуется делать это дольше. Чтобы обезопасить себя, носите свежую пару каждый день.

Лучше всего стирать трусы в горячей воде с отбеливателем — это самое эффективное средство для уничтожения организмов, живущих на трусах.

Однако некоторые ткани не выдерживают горячей воды, поэтому можно использовать холодную или тёплую воду с моющим средством, содержащим перекись.

Кроме того, можно повесить бельё сушиться на солнце, так как ультрафиолетовые лучи помогут обеззаразить его.

Что касается замены нижнего белья, то, по мнению многих изданий, лучше всего менять бельё, которое вы носите регулярно, каждый год.

Теоретически вы можете хранить своё бельё до тех пор, пока оно не развалится, при условии, что вы стираете его хорошо и регулярно.

Пока они функционируют должным образом, и вы их стираете, и резинка в порядке, и они хорошо сидят, нет дыр или эрозии ткани, вы можете их использовать.

Нет никакого конечного периода, за исключением случаев, когда они механически не функционируют.

Долговечность каждой пары трусов также зависит от качества материала и ваших привычек в стирке.

Тем не менее есть некоторые признаки, указывающие на то, что пора отказаться от нижнего белья.

Ключ к тому, чтобы понять, когда пора выбрасывать трусы — это посмотреть на их оставшиеся свойства: растяжимость, посадку, эстетику.

Если есть какие-либо провисания или деформации формы, то пора их выбрасывать.

Потому что, давайте будем честными, нет ничего удобного или привлекательного в том, что обвисшее нижнее бельё громоздится на брюках.

Даже если вы не носите пару долгое время, и она лежит в ящике, спандекс и эластан растягиваются.

Вы можете понять, что это произошло, если они больше не подпрыгивают, не растягиваются и не восстанавливаются.

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