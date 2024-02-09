Признаки, по которым в средневековье находили ведьм

В Средние века стройные девушки подвергались общественному остракизму. Логично же - как тяжеловесная дама, килограмм 80 весом, смогла бы сесть на метлу и полететь.
Подозрение вызывали все женщины, у которых был малый вес.
Необычное поведение:
Отклонения в психике были всегда, но в Средние века полностью отсутствовала база знаний на этот счет.
Поэтому, как и все непонятное, общество притягивало к психическому отклонению происки Сатаны.
Человеку было достаточно просто говорить на улице с самим собой и на него тут же доносили в инквизицию.
Родимые пятна или родинки:
В описании множества дьявольских персонажей в литературе можно встретить этот приметный признак.
Несмотря на то, что родинки были практически у всех, за этот признак вполне могли зацепиться, чтобы отправить несчастную на суд.
Прокисшее молоко:
Подозреваемых в колдовстве испытывали молоком. Если рядом с женщиной находилось молоко или масло и оно вскоре прокисало, то она непременно ведьма.
Про то, как хранились продукты и какие у них были сроки годности никто, разумеется, не говорил.
Повитуха:
Просвещенная инквизиция презирала акушерок и повитух.
Ее представители были уверены, что эти женщины, конечно, помогают роженицам, но с другой обладают тайными знаниями, которые могут навредить всем неугодным.
И вообще, в те времена женщина с какими-то определенными знаниями осуждалась мужчинами.
Красота:
Во все времена красота была поводом для зависти. Ведь остальные женщины тоже хотели быть такими же привлекательными, а мужчины боялись, что красотка им откажет и тем самым унизит.
Утверждали, что если девушка родилась с ангельской внешностью, то это все происки злых сил, чтобы ей было проще завлекать в свои сети окружающих.
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