Признаки, по которым в средневековье находили ведьм

02:15 2024-02-09
Признаки, по которым в средневековье находили ведьм

Немало красивых женщин было убито в эти темные времена, когда писались целые трактаты по "вычислению" служительниц Сатаны.

В Средние века стройные девушки подвергались общественному остракизму. Логично же - как тяжеловесная дама, килограмм 80 весом, смогла бы сесть на метлу и полететь.

Подозрение вызывали все женщины, у которых был малый вес.

Необычное поведение:

Отклонения в психике были всегда, но в Средние века полностью отсутствовала база знаний на этот счет.

Поэтому, как и все непонятное, общество притягивало к психическому отклонению происки Сатаны.

Человеку было достаточно просто говорить на улице с самим собой и на него тут же доносили в инквизицию.

Родимые пятна или родинки:

В описании множества дьявольских персонажей в литературе можно встретить этот приметный признак.

Несмотря на то, что родинки были практически у всех, за этот признак вполне могли зацепиться, чтобы отправить несчастную на суд.

Прокисшее молоко:

Подозреваемых в колдовстве испытывали молоком. Если рядом с женщиной находилось молоко или масло и оно вскоре прокисало, то она непременно ведьма.

Про то, как хранились продукты и какие у них были сроки годности никто, разумеется, не говорил.

Повитуха:

Просвещенная инквизиция презирала акушерок и повитух.

Ее представители были уверены, что эти женщины, конечно, помогают роженицам, но с другой обладают тайными знаниями, которые могут навредить всем неугодным.

И вообще, в те времена женщина с какими-то определенными знаниями осуждалась мужчинами.

Красота:

Во все времена красота была поводом для зависти. Ведь остальные женщины тоже хотели быть такими же привлекательными, а мужчины боялись, что красотка им откажет и тем самым унизит.

Утверждали, что если девушка родилась с ангельской внешностью, то это все происки злых сил, чтобы ей было проще завлекать в свои сети окружающих.

Показать следующие комментарии
Фото
Марина Смирнова
01:27

Марина Смирнова

Как часто надо обновлять комплект нижнего белья: мнение экспертов

Как часто надо обновлять комплект нижнего белья: мнение экспертов

Стирка нижнего белья не всегда полностью обеззараживает его, поэтому есть смысл подумать о том, как долго вы его храните.
Светлана Репина
22:23

Светлана Репина

Представлен Porsche 718 GT4 RS Panamericana Special с часами Tag Heuer

Представлен Porsche 718 GT4 RS Panamericana Special с часами Tag Heuer

Тем, кто одинаково любит автомобили и часы, понравится этот уникальный Porsche 718 GT4 RS , созданный в сотрудничестве с Tag Heuer.
Марина Смирнова
20:38

Марина Смирнова

Эти виды рыб не употребляют в пищу, их лучше сразу отпускать

Эти виды рыб не употребляют в пищу, их лучше сразу отпускать

Этих представителей ихтиофауны интересно ловить, но невозможно есть из-за костлявости или неприятного вкуса.
Марина Смирнова
17:37

Марина Смирнова

Речные рыбы, которые идеальны для запекания

Речные рыбы, которые идеальны для запекания

Многие рыбаки любят не только ловить рыбу, но и готовить из нее различные блюда, например, запекать в духовке.
Марина Смирнова
16:52

Марина Смирнова

Эксперты рассказали, почему на меде бывает белая пена

Эксперты рассказали, почему на меде бывает белая пена

В магазинах сегодня большой выбор разных видов меда - от светлого, до темного, гречишный, жидкий, твердый, но некоторых смущает белая пена на продуктах.
Марина Смирнова
16:36

Марина Смирнова

Какая трава для тли самая страшная

Какая трава для тли самая страшная

Тля поселяется на любых растениях – от комнатных цветов до взрослых деревьев, но есть трава, которую насекомое боится.
article_image 22:20

В Северной Корее срочную службу проходят и парни, и девушки

В принципе тут ничего удивительного нет. Ведь в том же Израиле тоже служат мужчины и женщины.

article_image 22:20

Северная Корея занимается активным экспортом морепродуктов

В этой отрасли она входит в ТОП-20 стран мира, которые продают за рубежом данную продукцию.

article_image 06:32

Гитлер зависел от опиатов, которые ему прописывали врачи

Это не означает, что Гитлер был полностью зависимым от наркотиков в современном понимании. Но так или иначе они оказывали влияние на его здоровье.