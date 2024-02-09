Соевое масло оказывает плохое влияние на гены мозга

10:21 2024-02-09
Соевое масло оказывает плохое влияние на гены мозга

Потребление соевого масла резко возросло за последние несколько десятилетий, когда оно стало популярным пищевым продуктом.

Вместе с тем, этот рост совпал с тревожной эскалацией метаболических состояний, таких как диабет, инсулинорезистентность и ожирение.

Новое исследование ученых из Университета Калифорнии предполагает, что это может быть связано с тем, что соевое масло вызывает генетические изменения в мозге.

Предыдущие исследования показали, что мыши, в рацион которых входит много соевого масла, имеют гораздо больше рисков на развитие этих состояний, чем их сородичи.

Предполагалось, что причиной этого может быть линолевая кислота или другие соединения.

Ученые решили проверить это и исследовать влияние соевого продукта на экспрессию генов в гипоталамусе - области мозга, которая регулирует обмен веществ и ряд других важных процессов.

После проверки результатов оказалось, что соевое масло модифицирует экспрессию около 100 различных генов в гипоталамусе, влияя на такие процессы, как обмен веществ, неврологические заболевания и воспаление.

Среди измененных генов были некоторые, которые связаны с шизофренией, депрессией и болезнью Альцгеймера.

Наиболее был затронут ген, кодирующий выработку гормона окситоцина, который стимулирует социальную связь и чувство эйфории.

Его нарушения связаны с депрессией и аутизмом. Вместе с тем, он также играет ключевую роль в регулировании массы тела и метаболизма глюкозы.

Мыши, которых кормили соевым маслом, страдали непереносимостью глюкозы.

Также ученые выяснили, что линолевая кислота не причастна к изменениям в генах, и ее отсутствие не защищает от вредного воздействия соевого масла.

В этом плане исследователи обратили внимание на другое соединение – стигмастерол, однако и он не вызвал никаких подобных генетических изменений в гипоталамусе мышей.

Будущие исследования ученые планируют сосредоточить на определении ингредиента, который ответственен за эти генетические изменения.

В целом авторы исследования советуют людям уменьшить потребление соевого масла.

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