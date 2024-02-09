Урожайные и очень вкусные кистевые сорта томатов

Денежный мешок - урожайный сорт, кусты вырастают очень высокими до двух метров. Требуют обязательной подвязки и пасынкования. На каждом кусте формируется около 8 кистей.

Толстой - гибрид среднего срока созревания, старый, надёжный. Требователен к поливам и подкормкам. Устойчив ко многим томатным болезням.

Плотные красные плоды имеют кубовидно-округлую форму и массу около 110 гр. Томат обладает превосходными вкусовыми качествами, пригоден для любых переработок.

Соседская зависть - сорт, который радует показателями урожайности.

В одной кисти может одновременно созревать до 12 вкусных плодов, массой 120-150 г. В кистях помидоры наливаются одновременно не перезревают и не трескаются.

Созревшие плоды на ветках смотрятся эффективно. Отлично завязываются даже при неблагоприятных погодных условиях.

Интуиция - раннеспелый сорт, дающий высокий урожай, при правильном и грамотном уходе можно собрать с каждого куста до 6-7 кг.

Плоды созревают дружно, в кисти насчитывается до 8 плодов. Вкусные, сочные, сладкие, мясистые с ярко выраженным ароматом подходят для заготовок.

Также могут долго храниться свежими. Интуиция вынослива к любым погодным условиям, устойчива к болезням.

Сорт Верные друзья, прекрасно растёт в открытом грунте и даёт хороший урожай. На одной кисти наливается до 12 плодов, равных по величине и одновременно созревающих.

Перепады температуры не оказывают негативного влияния на рост и плодоношение. Томаты красивые, округлой формы, алого цвета, сочные и мясистые.

Анна Герман - сорт, который нужно выращивать в теплице, так как он теплолюбив. Кусты этого сорта очень разрастаются и приходится часто пасынковать, убирать лишние листья.

В кистях плоды зреют одновременно, очень похожи на лимон, так как окрашены в насыщено жёлтый цвет, имеют вытянутую форму, кончик у плодов немного заострён.