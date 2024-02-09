Как «термостат Земли» управляет климатом: данные новых исследований

Затем ученые использовали эти данные для создания глобальной оценки того, как эрозия связана с температурой. Научная статья вышла в Science.

Эрозия помогает уравновешиванию количества углекислого газа в атмосфере Земли.

Вулканы выбрасывали много CO2 на протяжении всей истории планеты, но вместо того, чтобы превратить планету в теплицу, парниковый газ медленно удаляется в результате эрозии.

Дождь собирает углекислый газ из атмосферы. Слабые кислотные дожди падают на Землю и стирают силикатные породы на поверхности.

По словам ученых, получившиеся продукты переносятся ручьями и реками в океан, где углерод в конечном итоге оказывается запертым в осадочных породах.

«Суть в том, что когда в атмосфере больше углекислого газа и планета становится более горячей, эрозия идет быстрее и вытягивает больше углекислого газа. А когда планета холоднее, то замедляется. Одна из возможностей понизить температуру планеты заключается в том, чтобы усилить этот процесс, выкопав много камня, измельчив его и разместив на плоских поверхностях. Это сработает — уже работает. Проблема в том, что это очень медленный процесс», — сказала Брантли.

По словам ученых, хотя потепление может ускорить эрозию, удаление всего произведенного людьми углекислого газа из атмосферы может занять тысячи или сотни тысяч лет.