Созданы инновационные бинты, специальное покрытие которых ускоряет заживление ран

Новый способ использования антиоксидантных и антибактериальных свойств листьев хны придумали исследователи Корнельского университета в США. Они решили с их помощью создать бинты, ускоряющие регенерации, сообщает Газета.ру.

Ученые отметили, что хлопчатобумажная марля является одним из наиболее распространенных материалов для повязок для ран. Хлопок легко доступен, удобен, но не способствует заживлению ран, не обладает способностью уничтожать патогенные бактерии.

Чтобы придать ему дополнительные свойства, исследователи использовали лавсон (красно-оранжевое соединение, содержащееся в листьях хны, обладающее антиоксидантными, противовоспалительными и противомикробными свойствами).

В ходе экспериментов выяснилось, что такой подход позволяет материалу быстро и эффективно уничтожать бактерии E. coli (кишечную палочку) и staph (род бактерий семейства Стафилококков).

По словам ученых, инновационные повязки будут особенно полезны при хронических травмах, восприимчивых к проникновению инфекций. В том числе - диабетических и ожогах.