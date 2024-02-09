Суд взыскал с родственников Грачевского 1,8 млн российских рублей в пользу «Ералаша»

Судом Мещанского района Москвы частично удовлетворен иск к наследникам режиссера Бориса Грачевского продюсерского центра «Ералаш» об уплате неустойки, сообщает 5-tv.ru.

Грачевский в 2011 году заключил договор займа с «Ералашем» в размере десяти миллионов рублей, но в полном объеме выплатить долг не успел: мужчина умер из-за осложнений коронавирусной инфекции.

В итоге эта обязанность легла на плечи наследников его имущества: вдову Екатерину Белоцерковскую и его дочь Ксению.

На последнем заседании суда рассматривался иск неустойки в размере восьми миллионов рублей. По словам представительницы истца, просрочка выплаты составила два с половиной года. Суд обязал наследников режиссера выплатить почти два миллиона рублей.

Адвокаты вдовы и дочери Грачевского выступили против удовлетворения иска, потому что требования по основному долгу были удовлетворены в полном размере, а неустойку никто не просил оплачивать.

"Ранее истец не предъявлял требований об уплате неустойки с наследников. Сама возможность взыскания неустойки не говорит, что требования о взыскании автоматически предъявлены", — сообщают адвокаты.