Житель Швеции полгода ел медведя, который его травмировал

Житель Швеции Пэр Сундстрём пострадал от нападения медведя и теперь полгода угощает свою семью блюдами из его мяса, пишет шведское издание Aftonbladet.

Издание уточняет, что хищник напал на 42-летнего мужчину в августе 2023 года возле города Юсдаль и разорвал ему лицо. Отбиться от медведя Сундстрёму помог 14-летний сын Эверт.

Медведь порвал Пэру нос и часть щеки, и оставил на лице мужчины огромный шрам. Сундстрём пережил несколько операций, а летом врачи предпримут попытку восстановить ему нос.

По словам Сундстрёма, убив медведя, он заморозил его мясо. Мужчина утверждает, что они едят добычу полгода. Семья готовит из мяса хищника гуляш, тако, шашлык, фрикадельки. Медвежатина, уточнил мужчина, требует большого количества специй.

«Наполнить блюда мясом медведя, который укусил меня за лицо, было для меня высшей местью» — сказал он.