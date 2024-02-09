Киркоров вернулся на российские телеэкраны

Народный артист РФ Филипп Киркоров остается членом жюри нового сезона шоу «Маска» на НТВ, сообщает Газета.Ru со ссылкой на Life.

Авторы программы, уточняет издание, приняли решение не убирать из эфира звезду.

Вместе с Киркоровым в жюри будут певица Валерия, шоумен Тимур Родригез, телеведущая Регина Тодоренко и один приглашенный гость. В первом выпуске им станет Дима Билан, который тоже был замечен на скандальном мероприятии Ивлеевой.

Как напоминает издание, 21 декабря 2023 года в московском клубе «Мутабор» Ивлеева организовала «голую вечеринку». На блогера и остальных участников мероприятия после этого некоторые активисты обрушились с критикой.

Киркоров после визита на вечеринку публично извинился перед россиянами, он также лишился некоторых концертных контрактов в России.