Певица Штурм поселилась в отеле после пожара в многоквартирном доме в Москве

Жителей многоквартирного дома в Москве, где в ночь на 9 февраля случился пожар, поселили в четырехзвездочном отеле с джакузи. В числе вынужденных переселенцев оказалась и певица Наталья Штурм, сообщает Газета.ру со ссылкой на Shot.
Звезда уточнила, что номера всем оплатили на трое суток. Артистка выскочила на улицу в горнолыжной одежде, успев захватить только документы.
Артистка рассказала, как она узнала о пожаре. Она смотрела кино дома, когда вдруг пропал интернет. В новостях Наталья прочитала, что в доме сильный пожар, выглянула в окно и заметила дым. Тогда певица, схватив паспорт и кредитки, сбежала вниз и стала стучать в двери и будить соседей.
Всего горели крыши в трех домах, из них эвакуировано 400 жителей.
Дом, где начался пожар, относится к ЖСК «Московский писатель». В нем жили и живут многие знаменитости.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__