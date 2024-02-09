Певица Штурм поселилась в отеле после пожара в многоквартирном доме в Москве

Жителей многоквартирного дома в Москве, где в ночь на 9 февраля случился пожар, поселили в четырехзвездочном отеле с джакузи. В числе вынужденных переселенцев оказалась и певица Наталья Штурм, сообщает Газета.ру со ссылкой на Shot.

Звезда уточнила, что номера всем оплатили на трое суток. Артистка выскочила на улицу в горнолыжной одежде, успев захватить только документы.

Артистка рассказала, как она узнала о пожаре. Она смотрела кино дома, когда вдруг пропал интернет. В новостях Наталья прочитала, что в доме сильный пожар, выглянула в окно и заметила дым. Тогда певица, схватив паспорт и кредитки, сбежала вниз и стала стучать в двери и будить соседей.

Всего горели крыши в трех домах, из них эвакуировано 400 жителей.

Дом, где начался пожар, относится к ЖСК «Московский писатель». В нем жили и живут многие знаменитости.