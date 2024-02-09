Дома из грибов: создан проект марсианского жилища будущего

15:28 2024-02-09
Дома из грибов: создан проект марсианского жилища будущего

Архитектурная фирма США Red House показала совместный с НАСА и Массачусетским университетом проект по строительству домов из живых организмов в космосе.

Ученые смешивают биомассу с мицелием, обладающим уникальными свойствами — он работает как клей, связывающий разные вещества вместе.

В итоге из уникального организма получается устойчивый строительный материал прочнее бетона.

Однако биомассу сложно производить в космосе, потому что не на чем расти мицелию.

Планируется, что сначала корабль без экипажа прибудет на Марс с грузом — пакетом с обезвоженными водорослями и «спящим» мицелием.

Затем марсоход введет углекислый газ, азот и воду, полученные на Красной планете, в герметичный мешок.

В результате реакции образуется кислород, питающий мицелий.

Гриб будет расти и расширяться до желаемой структурной формы и сливаться с водорослями, образуя твердую биомассу.

Биохимики обещают, что дома будут расти довольно быстро, пишет Euronews.

«В теории дом можно было бы возвести даже за несколько часов или даже минут, если закачать нужное давление. В этом случае создание твердого сухого биоматериала заняло бы примерно четыре недели», — отмечают ученые.

Дом-прототип, спроектированный специалистами Red House, уже прошел первый этап проверки концепции в НАСА.

Сейчас компания разрабатывает проект архитектурного дизайна. На третьем этапе уже ожидается демонстрация продукта вживую — пока земная.

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