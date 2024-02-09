Яна Поплавская рассказала, за что она не любит Дмитрия Шепелева

Актриса Яна Поплавская призналась YouTube-каналу RTVI, что считает поведение Дмитрия Шепелева недостойным мужчины.
«Мне было достаточно многих его поступков, чтобы составить такое мнение. Поведение его не соответствует поведению мужчины», - заявила Поплавская.
Артистка в качестве аргумента своей точки зрения вспомнила о конфликте Шепелева и отца его бывшей супруги Жанны Фриске.
Владимир Копылов тогда обвинил телеведущего в краже 300 миллионов российских рублей, собранных на лечение певицы.
Поплавская не исключает, что Копылов в этом конфликте мог быть неправым. Но, по мнению актрисы, им двигали ненависть и отчаяние.
Актриса подчеркнула также, что старается ориентироваться на слова певицы Ольги Орловой и других знакомых, которые рассказывали о Дмитрии Шепелеве «неприглядные вещи».
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__