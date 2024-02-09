Если вулкан Мерапи в Индонезии начнет извергаться, мир ждут катастрофы

15:39 2024-02-09
Если вулкан Мерапи в Индонезии начнет извергаться, мир ждут катастрофы

Вулкан, который находится у побережья Индонезии, может погубить мировую экономику.

Гора Мерапи находится всего в нескольких километрах от Малаккского пролива, который называют узким местом мира.

По этому водному пути ежегодно проходит 90 000 судов, перевозящих зерно, сырую нефть и все виды товаров.

Согласно легенде, на горе Мерапи впервые поселились люди минангкабау после того, как их корабль причалил к горе, которая тогда была окружена водой.

Последнее крупное извержение вулкана произошло 29 мая 2006 года, вызвав разрушительное землетрясение силой 2,6 балла, в результате которого погибло не менее 3000 человек.

Согласно расчетам исследователей из Кембриджского университета, во время следующего извержения вулкан высотой более 2700 метров выбросит облако пепла на 33 километра над проливом.

Он обслуживает 40% мировой торговли. Облако покроет Землю вулканической зимой в течение трех лет.

Облако пепла будет унесено за много миль от вулкана в аэропорты Индонезии, Малайзии и Сингапура, что остановит там всю авиацию.

Этот регион — одно из самых загруженных воздушных пространств в мире. Приостановится туризм, что приведет к потерям миллиардов долларов — только для Индонезии это отрасль стоимостью 3,35 миллиарда долларов.

Резкое падение температуры на 1°C приведет к неурожаям, глобальной нехватке продовольствия, инфляции и климатическим аномалиям в течение трех лет. И эти бедствия обойдутся миру примерно в 2,51 триллиона долларов.

Регион вообще отличается высокой вулканической активностью: вдоль индонезийского архипелага расположены, например, Синабунг и Тоба. Гора Семеру извергалась несколько раз за последние несколько столетий.

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