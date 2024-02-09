Как содержать дом в чистоте, если в доме появилась собака

16:37 2024-02-09
Как содержать дом в чистоте, если в доме появилась собака

Если вы надумали завести питомца, вам постоянно придется бороться с шерстью и неожиданными пятнами.

Совет № 1: Замените ковры на универсальные модели, которые можно использовать как в доме, так и на улице

Положите коврик перед входом в каждую из комнат, под кровать, обеденный стол и в других местах, где любит лежать ваша собака.

Специальный текстиль убережет пол от влаги и грязи. При этом он не требует сложного ухода — достаточно протереть поверхность влажной тряпочкой.

Еще один хороший вариант — ковровая плитка.

В случае появления пятна, которое невозможно очистить, вам не нужно будет менять весь ковер целиком — достаточно избавиться от одного-двух испорченных квадратов.

Совет № 2: Выбирайте мебель и напольные покрытия тёмного цвета

Оттенки венге и «горький шоколад» прекрасно скроют пятна от мокрых носов и разводы от виляющих хвостов.

Совет № 3: Сбрызните миски для корма кулинарным спреем

Тонкий слой спрей-масла создаст защитную прослойку между едой и стенками миски — так ее будет гораздо легче вымыть.

Ну и без пластиковых или силиконовых ковриков для защиты пола в том месте, где ваша собака принимает пищу, тоже не обойтись.

Совет № 4: Приобретите латексные перчатки

Владельцы собак знают, как непросто очистить мягкую мебель от шерсти животных. Но есть простое решение — и оно действительно работает!

Наденьте пару латексных перчаток и проведите руками по поверхности дивана, мягкого стула или сидениям в машине — шерсть моментально прилипнет к перчаткам. Промойте их в проточной воде и снова приступайте к уборке.

Совет № 5: Используйте крем для бритья

Вы можете перепробовать сотни различных средств для удаления пятен от домашних животных, но знайте — крем для бритья справляется с ними лучше всего!

Нанесите небольшое количество средства на загрязненную поверхность и оставьте на несколько минут, а потом промойте ее теплой водой.

Совет № 6: Шпажки для труднодоступных мест

Чтобы очистить труднодоступные места, например, углы в ванной комнате или щели между половыми досками, используйте деревянную шпажку с намотанной на нее детской влажной салфеткой.

Показать следующие комментарии
Фото
Светлана Игнатьева
18:28

Светлана Игнатьева

Максим Фадеев передал права на песню «Мой мармеладный» иностранному певцу

Максим Фадеев передал права на песню «Мой мармеладный» иностранному певцу

При этом имени артиста продюсер не раскрыл, предложив подписчикам самим угадать, кто это может быть.
Светлана Игнатьева
18:16

Светлана Игнатьева

На Солнце зафиксирована очень сильная вспышка

На Солнце зафиксирована очень сильная вспышка

Ей присвоен высокий балл X3.3, но магнитная буря в данном случае не прогнозируется.
Марина Смирнова
17:56

Марина Смирнова

Узнать биологический возраст можно, взглянув на глаза

Узнать биологический возраст можно, взглянув на глаза

Глаза могут рассказать не только о настроении, но и о состоянии здоровья человека.
Светлана Игнатьева
17:50

Светлана Игнатьева

Доктор Мясников предупредил россиян об обмане с помощью его имени

Доктор Мясников предупредил россиян об обмане с помощью его имени

Телеведущий заявил, что мошенники создали с помощью технологии его дипфейк и распространяют в интернете.
Марина Смирнова
17:49

Марина Смирнова

Помогает ли запах кофе перебивать аромат парфюма при выборе духов

Помогает ли запах кофе перебивать аромат парфюма при выборе духов

Когда мы в парфюмерном магазине выбираем аромат, после нескольких попыток, нам могут предложить чашу с кофейными зернами.
Марина Смирнова
17:39

Марина Смирнова

Барбара Брыльска рассказала, что думает о фильме "Ирония судьбы"

Барбара Брыльска рассказала, что думает о фильме "Ирония судьбы"

Актриса Барбара Брыльска, сыгравшая Надю в фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!», высказала мнение о роли в этом фильме.
Светлана Игнатьева
17:38

Светлана Игнатьева

Михаилу Боярскому сделали операцию на сердце

Михаилу Боярскому сделали операцию на сердце

Операция прошла успешно, артист уже выписан, он провел в стационаре всего три дня.
article_image 22:20

В Северной Корее срочную службу проходят и парни, и девушки

В принципе тут ничего удивительного нет. Ведь в том же Израиле тоже служат мужчины и женщины.

article_image 22:20

Северная Корея занимается активным экспортом морепродуктов

В этой отрасли она входит в ТОП-20 стран мира, которые продают за рубежом данную продукцию.

article_image 06:32

Гитлер зависел от опиатов, которые ему прописывали врачи

Это не означает, что Гитлер был полностью зависимым от наркотиков в современном понимании. Но так или иначе они оказывали влияние на его здоровье.