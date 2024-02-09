Как содержать дом в чистоте, если в доме появилась собака

Совет № 1: Замените ковры на универсальные модели, которые можно использовать как в доме, так и на улице

Положите коврик перед входом в каждую из комнат, под кровать, обеденный стол и в других местах, где любит лежать ваша собака.

Специальный текстиль убережет пол от влаги и грязи. При этом он не требует сложного ухода — достаточно протереть поверхность влажной тряпочкой.

Еще один хороший вариант — ковровая плитка.

В случае появления пятна, которое невозможно очистить, вам не нужно будет менять весь ковер целиком — достаточно избавиться от одного-двух испорченных квадратов.

Совет № 2: Выбирайте мебель и напольные покрытия тёмного цвета

Оттенки венге и «горький шоколад» прекрасно скроют пятна от мокрых носов и разводы от виляющих хвостов.

Совет № 3: Сбрызните миски для корма кулинарным спреем

Тонкий слой спрей-масла создаст защитную прослойку между едой и стенками миски — так ее будет гораздо легче вымыть.

Ну и без пластиковых или силиконовых ковриков для защиты пола в том месте, где ваша собака принимает пищу, тоже не обойтись.

Совет № 4: Приобретите латексные перчатки

Владельцы собак знают, как непросто очистить мягкую мебель от шерсти животных. Но есть простое решение — и оно действительно работает!

Наденьте пару латексных перчаток и проведите руками по поверхности дивана, мягкого стула или сидениям в машине — шерсть моментально прилипнет к перчаткам. Промойте их в проточной воде и снова приступайте к уборке.

Совет № 5: Используйте крем для бритья

Вы можете перепробовать сотни различных средств для удаления пятен от домашних животных, но знайте — крем для бритья справляется с ними лучше всего!

Нанесите небольшое количество средства на загрязненную поверхность и оставьте на несколько минут, а потом промойте ее теплой водой.

Совет № 6: Шпажки для труднодоступных мест

Чтобы очистить труднодоступные места, например, углы в ванной комнате или щели между половыми досками, используйте деревянную шпажку с намотанной на нее детской влажной салфеткой.