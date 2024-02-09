Как пить кофе, чтобы не навредить здоровью

16:43 2024-02-09
Как пить кофе, чтобы не навредить здоровью

Когда лучше выпивать первую и последнюю чашку кофе, чтобы днем быть энергичным и легко засыпать ночью.

Утренняя чашка кофе - в какое время ее луше выпить?

По утрам кортизол нам просто необходим: именно этот гормон (который в стрессе помогает нам реализовать стратегию «бей» или «беги») дает нам необходимую энергию и помогает начать день активно и продуктивно.

Если же по каким-то причинам кортизол не вырабатывается в должной мере и мы чувствуем себя вялыми, ему можно помочь, в том числе и приняв утреннюю дозу кофеина: он «подтолкнет» надпочечники к выработке адреналина и кортизола.

Кофеину требуется примерно 25-40 минут на то, чтобы начать действовать, так что, если ваш рабочий день начинается в 9 часов, первую чашку кофе стоит выпивать не позднее половины девятого утра.

Дневная доза

Обычно спад нашей дневной активности приходится на послеобеденное время: энергия организма тратится на переваривание обеда, нам хочется вздремнуть или хотя бы почитать новости, но уж никак не работать.

Чтобы взбодриться, можно выпить чашку зеленого чая, в котором также много кофеина, или кофе: но не раньше, чем через полчаса после еды. В противном случае вы можете нарушить процесс пищеварения и помешать нормальному усвоению белка.

Вечерняя чашечка

Строго говоря, врачи вообще не советуют пить кофе после 15 часов: на то, чтобы концентрация кофеина снизилась всего вдвое, требуется от 6 до 8 часов. И если вы ложитесь спать в 22 часа, вам не стоит «заряжаться» кофе после 16 часов.

Но если вы не мыслите вечер без чашечки кофе, то хотя бы сделайте напиток более слабым.

Обязательно запивайте его стаканом чистой воды: таким образом концентрация кофеина немного снизится, а организм не будет страдать от обезвоживания, что также может повлиять на хороший сон.

И обязательно перед сном выпейте стакан подогретого молока: оно помогает быстрее вывести кофеин и уменьшить его концентрацию в организме.

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