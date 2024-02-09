Красота требует жертв: опасные косметические средства из прошлого

Бледная кожа

В Средневековье популярностью пользовалась бледная как слоновая кость кожа. Все женщины мечтали быть бледными, ведь это был эталон красоты и богатства. Это поспособствовало появлению различных весьма небезопасных отбеливающих средств.

Хотелось бы упомянуть даже тот факт, что женщины сливали кровь, чтобы быть бледнее. Сказать, что я в шоке - ничего не сказать!

Ну а самым популярным средством был крем из свинцовых белил! Вот только помимо отбеливающих свойств крем приносил женщинам отсутствие аппетита и в следствии болезненную худобу.

Ртуть

До того как люди научились получать пероксид бензола (основного активного вещества препаратов от прыщей), от несовершенств кожи избавлялись с помощью ртути.

Этот же ядовитый металл входил в состав лекарств от различных воспалений. Возможно, воспаления действительно проходили.

Но ртуть и её соединения (сулема, каломель, цианид ртути) поражают нервную систему, печень, почки, желудочно-кишечный тракт, при вдыхании — дыхательные пути.

Депрессия, тремор, металлический привкус во рту — это только начальные симптомы отравления.

Ртуть — кумулятивный яд и имеет свойство накапливаться в организме, со временем вызывая полиорганную недостаточность и смерть.