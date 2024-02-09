Красота требует жертв: опасные косметические средства из прошлого

Бледная кожа
В Средневековье популярностью пользовалась бледная как слоновая кость кожа. Все женщины мечтали быть бледными, ведь это был эталон красоты и богатства. Это поспособствовало появлению различных весьма небезопасных отбеливающих средств.
Хотелось бы упомянуть даже тот факт, что женщины сливали кровь, чтобы быть бледнее. Сказать, что я в шоке - ничего не сказать!
Ну а самым популярным средством был крем из свинцовых белил! Вот только помимо отбеливающих свойств крем приносил женщинам отсутствие аппетита и в следствии болезненную худобу.
Ртуть
До того как люди научились получать пероксид бензола (основного активного вещества препаратов от прыщей), от несовершенств кожи избавлялись с помощью ртути.
Этот же ядовитый металл входил в состав лекарств от различных воспалений. Возможно, воспаления действительно проходили.
Но ртуть и её соединения (сулема, каломель, цианид ртути) поражают нервную систему, печень, почки, желудочно-кишечный тракт, при вдыхании — дыхательные пути.
Депрессия, тремор, металлический привкус во рту — это только начальные симптомы отравления.
Ртуть — кумулятивный яд и имеет свойство накапливаться в организме, со временем вызывая полиорганную недостаточность и смерть.
Радий
В 1930-е годы необычайно популярной стала французская косметика Tho-radia, содержащая хлористый торий и бромистый радий. Реклама косметики обещала невероятный эффект:
«Снабжает клетки жизненной силой, усиливает циркуляцию крови, делает кожу ровной, избавляет от жира, предотвращает расширение пор, избавляет от угрей, прыщиков, покраснения и пигментации, защищает, останавливает старение и разглаживает морщины, придает свежий и цветущий вид».
Женщины активно пользовались новинкой, пока радиоактивный крем не превратил их в калек.
Блеск в глазах
Большое внимание уделялась блеску в глазах и выразительности взгляда. Для этого использовали капли из растения "белладонна", что буквально переводится как "прекрасная женщина". Открытого выразительного взгляда с блеском женщины конечно добивались благодаря расширению зрачков от наркотических свойств растения, а также получали слепоту и галлюцинации в придачу.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__