В соцсетях растет популярность китайской закуски лед на гриле

Китайская закуска лед на гриле набирает популярность в соцсетях, пишет Газета.ру. СМИ пишут, что на гриль при этом кладут кубики льда, поливают их маслом, смешивают с перцем чили и порошком тмина и при подаче украшают кинзой.

Блюдо готовится несколько секунд - чтобы лед не успел превратиться в воду. Цена порции составляет примерно $2.

По словам местных жителей, отведавших блюдо, оно «перезагружает вкусовые рецепторы». Когда кадры со льдом на гриле стали расходиться по соцсетям, многие захотели отведать такое лакомство.

«Съешь лед - и будешь счастлив», — пишут комментаторы. Но есть и те, что отнеслись к такому блюду скептически.