Барбара Брыльска рассказала, что думает о фильме "Ирония судьбы"

"Непонятно, почему российский зритель считает «Иронию Судьбы» главным фильмом для меня", – призналась актриса.

Сейчас она практически не выходит из своего дома в Варшаве.

Она знает, что во время встречи очередного нового года снова покажут этот фильм, без которого в России уже не мыслят праздника. Но не хочет смотреть его продолжение.

-Хорошо, если фильм пустят без продолжения. Оно вызывает у меня гораздо меньше теплых чувств, нежели оригинал! Это все-таки моя молодость! Только непонятно, почему российский зритель считает «Иронию» главным фильмом для меня.

Я к тому времени была уже известна и опытна. Снималась в более смелых картинах про любовь, нежели новогодняя лирическая комедия, - рассказала Брыльска "Вечерней Москве" по телефону.

По словам актрисы, она даже хотела отказаться от предложения Эльдара Рязанова, предложившего ей фотопробы.

Считала, что если меня пригласили, то меня и будут снимать — без проб! - поделилась актриса, напомнив, что у нее более 70 киноработ в Польше, на Украине, и в России. - Надя — только одна тоненькая грань характера. Это еще не вся Барбара Брыльска!

На вопрос, будет ли она смотреть "Ироню" очередной раз перед Новым годом, актриса ответила отрицательно:

— Зачем? Чтобы с высоты большого жизненного опыта подметить собственные актерские ошибки? Нет.

Новый год она обычно встречает с сыном, внуками и любимой кошкой.

Говорит, что в ее возрасте - уже за 80 - хочется покоя, выспаться, в том числе и в новогоднюю ночь.