Помогает ли запах кофе перебивать аромат парфюма при выборе духов

Объясняют это тем, что кофе перебивает аромат парфюма и дает возможность выбирать дальше.

Важно понять, что аромат кофе - это тоже вещество, обладающее запахом, а значит он также забивает рецепторы.

Просто его специфический аромат отличается от парфюмерного, а значит - просто переключает внимание.

Так что же тогда помогает лучше, чем кофе?

Когда мы вдыхаем несколько парфюмерных композиций в короткий промежуток времени, наши рецепторы перестают реагировать.

Определить, какой парфюм нам понравился больше, достаточно сложно.

Поэтому, главной задачей является не вдохнуть в себя еще один аромат (как в случае с кофе), а вытолкнуть их наружу и освободить рецепторы.

В этом случае нам поможет простая негазированная вода. Именно она справляется с этой задачей лучше всего.

А откуда тогда взялась традиция с кофе?

Все объясняется тем, что парфюмеры вместо воды очень любят пить кофе.

А до нас почему-то эта традиция дошла именно а таком, очень странном и неэффективном варианте.