Помогает ли запах кофе перебивать аромат парфюма при выборе духов

17:49 2024-02-09
Помогает ли запах кофе перебивать аромат парфюма при выборе духов

Когда мы в парфюмерном магазине выбираем аромат, после нескольких попыток, нам могут предложить чашу с кофейными зернами.

Объясняют это тем, что кофе перебивает аромат парфюма и дает возможность выбирать дальше.

Важно понять, что аромат кофе - это тоже вещество, обладающее запахом, а значит он также забивает рецепторы.

Просто его специфический аромат отличается от парфюмерного, а значит - просто переключает внимание.

Так что же тогда помогает лучше, чем кофе? 

Когда мы вдыхаем несколько парфюмерных композиций в короткий промежуток времени, наши рецепторы перестают реагировать.

Определить, какой парфюм нам понравился больше, достаточно сложно.

Поэтому, главной задачей является не вдохнуть в себя еще один аромат (как в случае с кофе), а вытолкнуть их наружу и освободить рецепторы.

В этом случае нам поможет простая негазированная вода. Именно она справляется с этой задачей лучше всего.

А откуда тогда взялась традиция с кофе?

Все объясняется тем, что парфюмеры вместо воды очень любят пить кофе.

А до нас почему-то эта традиция дошла именно а таком, очень странном и неэффективном варианте.

Показать следующие комментарии
Фото
Светлана Игнатьева
18:28

Светлана Игнатьева

Максим Фадеев передал права на песню «Мой мармеладный» иностранному певцу

Максим Фадеев передал права на песню «Мой мармеладный» иностранному певцу

При этом имени артиста продюсер не раскрыл, предложив подписчикам самим угадать, кто это может быть.
Светлана Игнатьева
18:16

Светлана Игнатьева

На Солнце зафиксирована очень сильная вспышка

На Солнце зафиксирована очень сильная вспышка

Ей присвоен высокий балл X3.3, но магнитная буря в данном случае не прогнозируется.
Марина Смирнова
17:56

Марина Смирнова

Узнать биологический возраст можно, взглянув на глаза

Узнать биологический возраст можно, взглянув на глаза

Глаза могут рассказать не только о настроении, но и о состоянии здоровья человека.
Светлана Игнатьева
17:50

Светлана Игнатьева

Доктор Мясников предупредил россиян об обмане с помощью его имени

Доктор Мясников предупредил россиян об обмане с помощью его имени

Телеведущий заявил, что мошенники создали с помощью технологии его дипфейк и распространяют в интернете.
Марина Смирнова
17:39

Марина Смирнова

Барбара Брыльска рассказала, что думает о фильме "Ирония судьбы"

Барбара Брыльска рассказала, что думает о фильме "Ирония судьбы"

Актриса Барбара Брыльска, сыгравшая Надю в фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!», высказала мнение о роли в этом фильме.
Светлана Игнатьева
17:38

Светлана Игнатьева

Михаилу Боярскому сделали операцию на сердце

Михаилу Боярскому сделали операцию на сердце

Операция прошла успешно, артист уже выписан, он провел в стационаре всего три дня.
article_image 22:20

В Северной Корее срочную службу проходят и парни, и девушки

В принципе тут ничего удивительного нет. Ведь в том же Израиле тоже служат мужчины и женщины.

article_image 22:20

Северная Корея занимается активным экспортом морепродуктов

В этой отрасли она входит в ТОП-20 стран мира, которые продают за рубежом данную продукцию.

article_image 06:32

Гитлер зависел от опиатов, которые ему прописывали врачи

Это не означает, что Гитлер был полностью зависимым от наркотиков в современном понимании. Но так или иначе они оказывали влияние на его здоровье.