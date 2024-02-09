Доктор Мясников предупредил россиян об обмане с помощью его имени

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что россиян обманывают мошенники, действуя от его имени и используя при этом искусственный интеллект, сообщает Лента.ру.

В своем Телеграм-канале доктор дал ссылку на ролик на YouTube, где похожий на него мужчина описывает рецепт напитка для похудения.

«Вот гады! И ведь не отличишь! Искусственный интеллект теперь в руках мошенников! И не отмоешься! Будьте бдительны!» - написал Мясников.

Пользователи в комментариях отметили, что созданный с помощью технологии дипфейк человек не очень похож на Мясникова.

«Я не поверила. ИИ и вас изобразил искусственно. Вы в жизни лучше», «Манера говорить не ваша», «Неужели кто-то ведется?» — высказались они.