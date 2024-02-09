Узнать биологический возраст можно, взглянув на глаза

17:56 2024-02-09
Узнать биологический возраст можно, взглянув на глаза

Глаза могут рассказать не только о настроении, но и о состоянии здоровья человека.

Что именно указывает на возраст?

Согласно новому исследованию, опубликованному в Британском журнале офтальмологии, сетчатка глаза может указывать на истинный биологический возраст.

Так, представитель Американской академии офтальмологии и профессор офтальмологии в глазной больнице Уиллса в Филадельфии, один из авторов работы, доктор Сунир Гарг рассказал, что «компьютер, проанализировав 130 тысяч фотографий глаз некоторых добровольцев, смог определить возраст каждого пациента довольно точно».

Таким образом, уверены исследователи, можно будет получать еще больше информации о здоровье человека и выявлять многие заболевания на ранних стадиях.

Какие признаки указывают на проблемы со здоровьем?

По словам специалистов, тревожными признаками могут быть:

  • Появление белых, серых или синих кругов около радужной оболочки. Это может свидетельствовать о высоком уровне холестерина.
  • Сухие глаза могут указывать на ревматоидный артрит.
  • Мутный глаз может быть предвестником катаракты.
  • Если же глазное яблоко приобретает желтоватый оттенок, то стоит провериться на желтуху.

Именно поэтому регулярно посещать офтальмолога просто необходимо.

Ведь это позволяет не только сохранить здоровье глаз, но и предупредить развитие многих заболеваний.

Показать следующие комментарии
Фото
Светлана Игнатьева
18:28

Светлана Игнатьева

Максим Фадеев передал права на песню «Мой мармеладный» иностранному певцу

Максим Фадеев передал права на песню «Мой мармеладный» иностранному певцу

При этом имени артиста продюсер не раскрыл, предложив подписчикам самим угадать, кто это может быть.
Светлана Игнатьева
18:16

Светлана Игнатьева

На Солнце зафиксирована очень сильная вспышка

На Солнце зафиксирована очень сильная вспышка

Ей присвоен высокий балл X3.3, но магнитная буря в данном случае не прогнозируется.
Светлана Игнатьева
17:50

Светлана Игнатьева

Доктор Мясников предупредил россиян об обмане с помощью его имени

Доктор Мясников предупредил россиян об обмане с помощью его имени

Телеведущий заявил, что мошенники создали с помощью технологии его дипфейк и распространяют в интернете.
Марина Смирнова
17:49

Марина Смирнова

Помогает ли запах кофе перебивать аромат парфюма при выборе духов

Помогает ли запах кофе перебивать аромат парфюма при выборе духов

Когда мы в парфюмерном магазине выбираем аромат, после нескольких попыток, нам могут предложить чашу с кофейными зернами.
Марина Смирнова
17:39

Марина Смирнова

Барбара Брыльска рассказала, что думает о фильме "Ирония судьбы"

Барбара Брыльска рассказала, что думает о фильме "Ирония судьбы"

Актриса Барбара Брыльска, сыгравшая Надю в фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!», высказала мнение о роли в этом фильме.
Светлана Игнатьева
17:38

Светлана Игнатьева

Михаилу Боярскому сделали операцию на сердце

Михаилу Боярскому сделали операцию на сердце

Операция прошла успешно, артист уже выписан, он провел в стационаре всего три дня.
article_image 22:20

В Северной Корее срочную службу проходят и парни, и девушки

В принципе тут ничего удивительного нет. Ведь в том же Израиле тоже служат мужчины и женщины.

article_image 22:20

Северная Корея занимается активным экспортом морепродуктов

В этой отрасли она входит в ТОП-20 стран мира, которые продают за рубежом данную продукцию.

article_image 06:32

Гитлер зависел от опиатов, которые ему прописывали врачи

Это не означает, что Гитлер был полностью зависимым от наркотиков в современном понимании. Но так или иначе они оказывали влияние на его здоровье.