Узнать биологический возраст можно, взглянув на глаза

Что именно указывает на возраст?

Согласно новому исследованию, опубликованному в Британском журнале офтальмологии, сетчатка глаза может указывать на истинный биологический возраст.

Так, представитель Американской академии офтальмологии и профессор офтальмологии в глазной больнице Уиллса в Филадельфии, один из авторов работы, доктор Сунир Гарг рассказал, что «компьютер, проанализировав 130 тысяч фотографий глаз некоторых добровольцев, смог определить возраст каждого пациента довольно точно».

Таким образом, уверены исследователи, можно будет получать еще больше информации о здоровье человека и выявлять многие заболевания на ранних стадиях.

Какие признаки указывают на проблемы со здоровьем?

По словам специалистов, тревожными признаками могут быть:

Появление белых, серых или синих кругов около радужной оболочки. Это может свидетельствовать о высоком уровне холестерина.

Сухие глаза могут указывать на ревматоидный артрит.

Мутный глаз может быть предвестником катаракты.

Если же глазное яблоко приобретает желтоватый оттенок, то стоит провериться на желтуху.

Именно поэтому регулярно посещать офтальмолога просто необходимо.

Ведь это позволяет не только сохранить здоровье глаз, но и предупредить развитие многих заболеваний.