Почему нам всем нравится черный юмор и надо ли этого стыдиться

Вот такой парадокс: мы люди приличные, а вот неприличный или «черный» юмор очень даже любим, хотя и стыдимся этой любви.

Прикрикиваем на любимого человека, когда он цитирует анекдот со словами «Умерла, так умерла», а когда слышим фразу: «Возвращается муж из командировки…» навостряем ушки.

Так ли уж это зазорно – любить сальные шуточки и черный юмор?

3 причины симпатии к черному юмору

В борьбе со страхом

Существуют явления, которые запрещены социумом для обсуждения. Речь идет о смерти, болезнях и девственности.

Многие наши страхи, независимо от нашего желания, связаны с этими явлениями. Мы боимся неожиданно заболеть или скоропостижно умереть.

С помощью смеха мы справляемся с этими страхами. Из-за юмора подобные события теряют свое сакральное звучание, и мы спокойно миримся с тем фактом, что являемся смертными.

Забавные и шутливые ситуации, которые связаны с усопшими, тяжелобольными людьми или молодыми невинными девицами поднимают нам настроение: в этом нет ничего устрашающего!

Запретный плод

Сексуальные шуточки люди любили всегда. Со смаком рассказывали о пикантных случаях, настоящих и мнимых.

А потому, что сексуальная тематика долго (да и сегодня отчасти!) является табуированной.

Ну не принято у нас просто так, за чашкой чая, рассказывать о своих сексуальных проблемах или привычках.

Анекдоты сметают запреты и позволяют поговорить нам о том, что нас действительно волнует – о сексе.

Мало того: с помощью анекдотов мы лучше справляемся с сексуальным напряжением, причем безобидным образом – при помощи смеха.

Собственные комплексы

У каждого человека есть масса комплексов. Один считает себя слишком толстым, второй – глупым, третий – неловким.

Причем интересно, что мы с удовольствием высмеиваем героинь анекдотов-блондинок, но перекрасив волосы в светлый тон, женщины вовсе не считают себя дурочками.

Смеясь над очкариками или занудами, попадающими в анекдотах в нелепые ситуации, мы как бы успокаиваем себя: не только я один такой неуклюжий или толстый!

По сути, мы смеемся над собственными комплексами, надевая их, как одежку, на персонажей анекдота.

Заключение по теме

Итак, делаем вывод: любовь к черному или неприличному юмору – это не страшно и не стыдно. Если, конечно, это любовь не чрезмерная.

Если в кругу ваших знакомых есть тип, который уж слишком часто развлекает окружающих неприличными анекдотами, причем на одну и ту же тематику, возможно, у него серьезные проблемы – в сексе, в любви, в отношениях с миром и с собой в этом мире.