На Солнце зафиксирована очень сильная вспышка

Ученые Института солнечно-земной физики СО РАН и Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований РАН сообщили, что 9 февраля на Солнце около 16.00 по московскому времени произошла вспышка высокого балла X3.3, пишет МК.

Уточняется, что она продлилась с 15.53 до 16.32, а своего пика достигла в 16.14.

Отмечается, что вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури. В свою очередь, они являются причиной сбоев в работе энергосистем, влияют также на миграционные пути птиц и животных.

Но в данном случае магнитная буря не прогнозируется.

Издание напомнило, что крупнейшая с 2017 года вспышка на Солнце зафиксирована учеными в ночь на 1 января 2024 года. Ей был присвоен балл X5.0.