Дачники рассказали, зачем поливать клубнику горячей водой

Нельзя использовать крутой кипяток. Иначе вы просто сварите кусты, зелень почернеет, плодоношение кустиков будет под угрозой (как и их жизнь).

Для обработки клубники нужно использовать воду около 65 градусов. Горячее нельзя, иначе кусты сварятся.

Прохладнее тоже не желательно, смысла от процедуры не будет.

За ожоги корней переживать не стоит: пока вода пройдет через грунт и дойдет до них, уже охладится.

Проводить обработку нужно тогда, когда снег уже растает, но почки еще не начнут распускаться.

Поливать клубнику, пока она не оттаяла, бессмысленно.

Подходящее время - начало апреля. В это время вредители еще толком не проснулись, а потому обработка их "возьмет".

Перед началом процедуры нужно обязательно осмотреть кустики, убрать отсыревшую мульчу, удалить сухие листочки.

Если сердечки слишком сильно оголены, надо слегка присыпать их перепревшими опилками или хвоей.

После обработки можно снова укрыть кустики мульчей, только уже свежей.

Не рекомендуется поливать клубнику прямо из чайника: струя может размыть грунт и оголить сердечки.

Лучше всего использовать лейку с ситечком, чтобы под струю воды попали и серединка кустика, и имеющиеся побеги, и почва вокруг.

Для обеззараживания грунта и посадок в теплую воду можно добавить марганцовку: 2-3 г на 10 л воды.

В таком случае перед цветением кустики уже можно будет не обеззараживать.