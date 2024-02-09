Сколько надо пить кофе чтобы долго жить: мнение эксперта

18:54 2024-02-09
Сколько надо пить кофе чтобы долго жить: мнение эксперта

Кофе может не только улучшить память и защитить мозг от слабоумия, но он также может увеличить срок жизни.

Два новых исследования, опубликованных в журнале Annals of Internal Medicine, подтвердили хорошие новости.

В первом исследовании было опрошено более 520 000 человек в десяти европейских странах, что делает его самым крупным исследованием, когда-либо связывавшим кофе и смертность.

Исследователи обнаружили, что употребление большего количества кофе может значительно снизить риск смерти человека при нескольких состояниях, включая заболевания печени, самоубийства у мужчин, рак у женщин, а также болезни пищеварения и кровообращения.

Второе исследование копнуло еще глубже. Обнаружено, что кофе увеличил продолжительность жизни на 18 процентов среди своих 185 000 участников, независимо от их расы или этнической принадлежности.

Итак, каково магическое число чашек для увеличения вашей продолжительности жизни?

В европейском исследовании те, кто выпивал три или более чашек кофе в день, имели более низкий риск смерти от всех причин, чем люди, которые вообще не пили кофе.

Второе исследование показало, что от двух до четырех чашек в день приносили пользу организму.

Согласно другому новому исследованию, изучающему химический состав светлых, темных и безрефлекторных варев, чем темнее зерна кофе, тем больше защитных химических фенилинданов в каждой чашке.

Фенилинданы, которые развиваются в процессе обжарки, препятствуют "слипанию" двух белковых фрагментов, распространенных как при болезни Паркинсона, так и при болезни Альцгеймера, в соответствии с наукой.

Так что эти лишние чашки кофе могли бы защитить от обеих болезней.

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