Огородники назвали натуральные стимуляторы роста для семян

Прекрасным натуральным стимулятором является цветочный мёд.

Так, семена, выдержанные в медовой воде, очень быстро прорастают и неизменно дают хорошие всходы.

Для её приготовления в одном литре воды растворяем одну чайную ложку мёда, смачиваем в растворе небольшой отрезок марли, затем помещаем семена в ткань на сутки.

Хорошо действуют на семена пекарские «живые» дрожжи.

Чтобы приготовить питательный раствор, растворяем сначала 30 грамм дрожжей в половине литра воды, потом смачиваем в нём марлю и заворачиваем в нее семена.

Набухшие семена, высеваем, промывать не нужно.

Очень эффективен картофельный сок. Трем на мелкой тёрке две сырые картофелины, отжимаем кашицу.

Полученный сок смешиваем в равных пропорциях с отстоянной тёплой водой, затем погружаем на 1,5 часа в смесь семена.

После этого немного подсушиваем семена и высеваем.

Сок алоэ — ещё один известный натуральный стимулятор роста. Срезаем пару листиков с этого растения, выдерживаем их сутки в холодильнике, потом отжимаем сок.

Затем добавляем на один стакан воды две чайные ложки сока, перемешиваем и в таком растворе держим семена 30–40 мин, после чего сеем (без промывания).