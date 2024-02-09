Дачники назвали способы, помогающие ускорить рост огурцов

19:06 2024-02-09
Дачники назвали способы, помогающие ускорить рост огурцов

Одной из проблем холодного лета для многих дачников является медленный рост огурцов.

Основной причиной прекращения роста является нехватка тепла.

Из-за низких ночных температур огурцы замирают, так как такие условия для них некомфортны.

Заставить плоды расти помогут некоторые рекомендации.

Если огурцы выращиваются в теплице, то можно начать ее подогревать, включая на ночь обогреватели.

При выращивании в открытом грунте стоит воспользоваться черным нетканым материалом.

В дневное время он будет прикрывать почву, согревая ее, а ночью сможет отдавать накопленное тепло.

Можно прищипнуть верхушки побегов. Это позволит приостановить лишний рост, а самим плодам начать расти.

Подкармливать огурцы каждую неделю. Для этого подойдет смесь азота и калия в соотношении 1:2.

При плохом росте плодов можно увеличить количество азота, сравняв его с калием.

В верхней части растения удалять листья. Это позволит лучше проникать свету вглубь грядки.

Такая формировка огурцов (при условии ее своевременного проведения) поможет избежать многих проблем при выращивании этой культуры.

Можно использовать стимуляторы роста. Ими надо опрыскивать кусты примерно раз в 3 недели.

Такая процедура поможет поддержать иммунитет растения.

Проводим полив по мере подсыхания почвы. Частота этой процедуры зависит от типа почвы.

На песчаных полив нужно проводить ежедневно, на рыхлых через день, а при выращивании огурцов на плотной почве достаточно поливать раз в 3 дня.

Показать следующие комментарии
Фото
Марина Смирнова
21:37

Марина Смирнова

Ученые выяснили, какой продукт может предотвратить депрессию

Ученые выяснили, какой продукт может предотвратить депрессию

Специалисты Медицинского колледжа в штате Пенсильвании, США, изучили сведения о пищевых привычках и психическом здоровье более 24 000 людей.
Марина Смирнова
21:34

Марина Смирнова

Кому нельзя лакомиться салом и почему

Кому нельзя лакомиться салом и почему

Любителей сала найдется немало, но употреблять такую пищу можно далеко не каждому, утверждает диетолог.
Марина Смирнова
21:31

Марина Смирнова

Нарколог рассказал о допустимых и безвредных дозах алкоголя

Нарколог рассказал о допустимых и безвредных дозах алкоголя

Для многих очень актуален вопрос о том, бывают ли допустимые дозы спиртного.
Марина Смирнова
21:26

Марина Смирнова

Врачи рассказали о причинах послеродовой депрессии

Врачи рассказали о причинах послеродовой депрессии

После родов женщины на какое-то время впадают в апатию, становятся раздражительными, находятся в состоянии стресса и тревоги.
Марина Смирнова
21:23

Марина Смирнова

Почему пылесосить в своей квартире нужно стараться чаще

Почему пылесосить в своей квартире нужно стараться чаще

Разбираемся, как часто нужно брать пылесос в руки и зачем пылесосить на первый взгляд чистые ковры.
Марина Смирнова
21:19

Марина Смирнова

Опытные садоводы рассказали, какое место подходит для посадки хосты

Опытные садоводы рассказали, какое место подходит для посадки хосты

Хоста – красивое многолетнее растение, ценится за шикарные листья и возможность расти в тенистых, влажных уголках сада.
Марина Смирнова
21:15

Марина Смирнова

Эксперты рассказали, для каких целей раньше рыбу зарывали в землю

Эксперты рассказали, для каких целей раньше рыбу зарывали в землю

Рыба, закопанная в землю, является отличным органическим удобрением - уверенно утверждают дачники.
article_image 22:20

В Северной Корее срочную службу проходят и парни, и девушки

В принципе тут ничего удивительного нет. Ведь в том же Израиле тоже служат мужчины и женщины.

article_image 22:20

Северная Корея занимается активным экспортом морепродуктов

В этой отрасли она входит в ТОП-20 стран мира, которые продают за рубежом данную продукцию.

article_image 06:32

Гитлер зависел от опиатов, которые ему прописывали врачи

Это не означает, что Гитлер был полностью зависимым от наркотиков в современном понимании. Но так или иначе они оказывали влияние на его здоровье.