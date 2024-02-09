Дачники назвали способы, помогающие ускорить рост огурцов

Основной причиной прекращения роста является нехватка тепла.

Из-за низких ночных температур огурцы замирают, так как такие условия для них некомфортны.

Заставить плоды расти помогут некоторые рекомендации.

Если огурцы выращиваются в теплице, то можно начать ее подогревать, включая на ночь обогреватели.

При выращивании в открытом грунте стоит воспользоваться черным нетканым материалом.

В дневное время он будет прикрывать почву, согревая ее, а ночью сможет отдавать накопленное тепло.

Можно прищипнуть верхушки побегов. Это позволит приостановить лишний рост, а самим плодам начать расти.

Подкармливать огурцы каждую неделю. Для этого подойдет смесь азота и калия в соотношении 1:2.

При плохом росте плодов можно увеличить количество азота, сравняв его с калием.

В верхней части растения удалять листья. Это позволит лучше проникать свету вглубь грядки.

Такая формировка огурцов (при условии ее своевременного проведения) поможет избежать многих проблем при выращивании этой культуры.

Можно использовать стимуляторы роста. Ими надо опрыскивать кусты примерно раз в 3 недели.

Такая процедура поможет поддержать иммунитет растения.

Проводим полив по мере подсыхания почвы. Частота этой процедуры зависит от типа почвы.

На песчаных полив нужно проводить ежедневно, на рыхлых через день, а при выращивании огурцов на плотной почве достаточно поливать раз в 3 дня.