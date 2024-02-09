Дачники назвали удобрения для тыкв в конце лета и начале осени

Лучшие органические удобрения для тыквы:

Органикой благоприятно подкармливать тыкву на протяжении всего сезона. В качестве эффективного удобрения на своем участке используем настой на основе ферментированной травы.

Чтобы приготовить такое удобрение, вам необходимо собрать с участка скошенную с газона траву (в альтернативном варианте это могут быть и сорные растения).

Собранный материал удобно распределить по мешкам и оставить на солнце на несколько суток. Сигналом готовности станет изменение цвета трав, которые приобретут более темный оттенок.

Прелую траву нужно поместить в ведро, заполнив его на четверть объема.

После доливаем воду, вводим сто грамм золы и даем постоять около трех часов. После этого удобрение готово. Использовать его можно не разбавляя.

Помните один важный нюанс: прежде чем использовать любые жидкие подкормки, проведите хороший полив.

Так удобрения усвоятся гораздо лучше.

В августе для подкормок используем настой крапивы и одуванчиков. И то и другое растет прямо на участке.

Растения извлекаем из грунта с корнем, измельчаем, заливаем водой и оставляем настаиваться до двух недель.

Для подкормки потребуется литр настоя на ведро воды. Предпочтительно, чтобы вода была предварительно отстоянной

Можно использовать древесную золу как самостоятельное удобрение. В золе содержится полезный для плодов калий и фосфор.

Именно благодаря этим элементам тыква приобретает превосходные вкусовые характеристики.

Выбираем минеральные составы:

Для активного и качественного плодоношения тыква нуждается не только в органике, но и в минеральных веществах.

Когда плоды начинают вызревать, стоит сделать упор на подкормки с максимальным содержанием калия и фосфора.

В качестве эффективного удобрения используем знакомый многим суперфосфат.

Для приготовления рабочего раствора достаточно развести столовую ложку препарата в 10 литрах воды.

Еще одним удобрением служит сульфат калия. Процесс приготовления рабочего раствора аналогичен предыдущему варианту.

Если вы используете для подкормки жидкие минеральные составы, старайтесь направлять их в зону вокруг центрального побега.

В альтернативном варианте можно организовать борозды в прикорневой зоне.