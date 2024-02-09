Получите 4 урожая редиски за один сезон: советы опытных дачников

Достаточно выбирать правильные периоды для посадки растения.

Если всё сделать правильно, то в течение года получится собрать даже не два или три, а целых четыре урожая.

Первый посев:

Для того чтобы корнеплоды сформировались, летние температуры вовсе не нужны.

Поэтому посев семян редиса можно осуществить уже в первый весенний месяц.

Второй посев:

Успеть посадить вторую «порцию» редиса надо или в самом конце календарной весны, или в самом начале лета.

Причём место, выбранное для огородной культуры, нужно обязательно прикрывать днём. А вот в утренние и ночные периоды грядку следует оставлять открытой.

Дело в том, что постоянное «тенистое» расположение станет причиной формирования в первую очередь зелёной массы. Регулярное попадание солнечных лучей тоже не приведёт ни к чему хорошему.

Третий посев:

Его следует провести в начале июля. Перед осуществлением процедуры в почву необходимо внести перегной. Причём определённое его количество - 10 кило на квадратный метр.

Как и в предыдущем случае, во время дневного зноя грядка должна быть защищена укрывным материалом.

Четвёртый посев:

Он должен прийтись на тот период, когда огурцы и помидоры уже собраны. Обычно речь идёт о начале сентября.