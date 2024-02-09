Эксперты рассказали о крупных рыбах, которые эффективно чистят наши озёра

19:21 2024-02-09
Эксперты рассказали о крупных рыбах, которые эффективно чистят наши озёра

Болезнь — изменения в организме, при которых он не может жить в нормальном режиме, то же самое и с водоемом.

Любой водоём — это отдельный организм. Наличие рыбы — хороший показатель его "здоровья".

Но случается, что её количество сильно сокращается, а озеро превращается в заросшее травой зелёное болото, населённое "сорной мелочью".

Исправить ситуацию вполне возможно, ведь природа сама создала вакцину от этой напасти, надо только грамотно ей воспользоваться.

Роль "лекарства" исполняют рыбы, прозванные "санитарами". При этом, они приносят пользу не только водоёмам, но и рыбакам.

Достигая крупных размеров, являются завидными трофеями, и многие, с удовольствием употребляют их в пищу.

Первая ситуация — ваш водоём оккупировала ненавистная "мелочь". Она не позволяет другой рыбе ни только клевать, но и нормально размножаться.

Это хорошо знакомая ситуация, из которой можно найти выход — запустить в озеро хищника.

Лучше всех для этой цели подходит щука. Окунь, сом, судак — выживают гораздо хуже и более чувствительны к уровню кислорода.

Щука — лучший способ вытеснить ротана, который не имеет от неё природного механизма защиты и становится лёгкой добычей.

Второй вариант, так же всем хорошо знаком, — озеро стремительно зарастает травой.

Лучшее решение проблемы — рыба, которая обладает редкой способностью питаться только растительной пищей.

При этом в отличие от карасей, плотвы и других карповых, ест не только мягкие водоросли, но и жёсткий рогоз, камыш, а при подъёме воды - затопленные сухопутные растения.

Это "пресноводная корова" - белый амур, чья адаптация для жизни в средней полосе велась несколько десятилетий, ведь его родина Дальний восток.

Третья рыба — не хищник, но и "травоядной" в чистом виде, она тоже не является.

Её помощь неоценима, когда вода в озере начинает сильно "цвести" и превращается в зелёный кисель.

Питаясь планктоном и дендритом — частицами разлагающихся водорослей, она может в корне изменить положение дел.

Это толстолобик. Для его ловли применяют специальную приманку — технопланктон, ведь к растительным и животным насадкам эта рыба равнодушна.

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