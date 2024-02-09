Как правильно убрать чеснок с грядки: советы огородников

19:30 2024-02-09
Как правильно убрать чеснок с грядки: советы огородников

Чеснок не требует таких трудовых и временных затрат, как томаты или перцы, и при этом дает хорошие урожаи.

Созревание чеснока зависит от сорта и времени посадки в грунт.

Если опоздать с посадкой или поспешить с уборкой, то такой чеснок будет плохо храниться.

Долго чеснок на грядке держать нельзя, иначе он распадется на отдельные зубчики прямо в почве.

Чтобы чеснок лучше хранился, его нужно правильно убрать.

Назовем основные правила уборки чеснока:

за 1-1,5 недели до уборки чеснока прекратите полив грядки;

для уборки выберите сухой, без дождя, день;

выкапывайте чеснок утром или вечером, чтобы палящее солнце не пересушило головки;

выкопанный чеснок на 7-10 дней оставьте в хорошо проветриваемом помещении для просушки и дозаривания;

после высушивания обрежьте стебель (при обрезке оставляйте шейку длиной около 10 см) и корни;

чтобы не повредить головку, подкапывать чеснок лучше вилами, а не лопатой;

перезревшие и поврежденные головки отложите в сторону: такой чеснок будет плохо храниться, поэтому его нужно использовать в первую очередь.

После уборки чеснока грядка обычно остается пустовать.

Однако до конца сезона еще немало времени, и его хватит, чтобы получить на освободившемся месте второй урожай других культур.

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