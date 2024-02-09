Как правильно убрать чеснок с грядки: советы огородников

Созревание чеснока зависит от сорта и времени посадки в грунт.
Если опоздать с посадкой или поспешить с уборкой, то такой чеснок будет плохо храниться.
Долго чеснок на грядке держать нельзя, иначе он распадется на отдельные зубчики прямо в почве.
Чтобы чеснок лучше хранился, его нужно правильно убрать.
Назовем основные правила уборки чеснока:
за 1-1,5 недели до уборки чеснока прекратите полив грядки;
для уборки выберите сухой, без дождя, день;
выкапывайте чеснок утром или вечером, чтобы палящее солнце не пересушило головки;
выкопанный чеснок на 7-10 дней оставьте в хорошо проветриваемом помещении для просушки и дозаривания;
после высушивания обрежьте стебель (при обрезке оставляйте шейку длиной около 10 см) и корни;
чтобы не повредить головку, подкапывать чеснок лучше вилами, а не лопатой;
перезревшие и поврежденные головки отложите в сторону: такой чеснок будет плохо храниться, поэтому его нужно использовать в первую очередь.
После уборки чеснока грядка обычно остается пустовать.
Однако до конца сезона еще немало времени, и его хватит, чтобы получить на освободившемся месте второй урожай других культур.
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