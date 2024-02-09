Каким способом не стоит готовить картошку: он очень вредный

19:34 2024-02-09
Каким способом не стоит готовить картошку: он очень вредный

Картофель - самый популярный овощ, в нем много витаминов С, В, а также полезных микроэлементов и минералов.

Полезные свойства этого продукта зависят от его способа приготовления.

Гастроэнтеролог Елена Грек перечислила самые вредные блюда из картошки, пишет «Газета.ру».

По словам медика, необходимо отказаться от жарки овоща. В этом случае все полезные элементы уходят, а калорийность возрастает почти в два раза.

Кроме этого, при жарке масло выделяет вредные канцерогены, которые негативно сказываются на нервной системе и даже способны увеличить риск развития рака.

Не стоит также есть пюре из картофеля. Этот любимый многими гарнир тоже считается очень вредным.

Связано это с тем, что пищевые волокна при растирании разрушаются и освобождают крахмал, который способен вызвать скачок сахара.

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