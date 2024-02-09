Что на самом деле случилось с поездом, вылетевшем с вокзала: история одного фото

19:38 2024-02-09
Что на самом деле случилось с поездом, вылетевшем с вокзала: история одного фото

Фотографию с крушением поезда видели все, но что же на самом деле случилось в Париже 120 с лишним лет назад: история очень занятная.

22 октября 1895 года около девяти часов утра пассажирский поезд №56 со 131 пассажиром вышел из Гранвиля и направился в столицу Франции.

Локомотив с поршневой паровой машиной, восемь пассажирских вагонов, три багажных и один почтовый.

Это был обычный рутинный рейс. Таким он оставался вплоть до Парижа. Поезд чуть запаздывал, и машинист Гийом-Мари Пелерен решил, так сказать, подбавить газку.

Причем он не был новичком, проработал на железной дороге почти 20 лет. Ну и, видимо, подвела излишняя самоуверенность (и сломанный тормоз).

В общем, паровоз с уклона влетел на вокзал Монпарнас на хорошей скорости – километров этак 40 – 60 в час. Сейчас уже не сказать точнее.

Машинист экстренно задействовал пневматический тормоз Вестингауза, использующий сжатый воздух и обеспечивавший надежное торможение, но…техника подвела.

Тут уже запаниковал начальник поезда, меланхолично заполнявший документы по рейсу. Он бросился к ручному тормозу, но было поздно.

Разогнавшийся поезд выбил путевой упор, преодолел 30 метров по перрону, пробил кирпичную стену здания толщиной примерно в 60 сантиметров и вывалился на улицу Ренн с высоты где-то в 10 метров.

Вот читаешь, что произошло, и внутренне готовишься к худшему. Последствия подобного инцидента должны быть ужасны.

Но… в поезде вообще никто серьезно не пострадал. Два кондуктора, два пассажира и пожарный отделались, скорее, легким испугом.

Не посчастливилось только жене газетчика, которая приглядывала за ларьком своего мужа на улице прям там, куда упал взбесившийся локомотив.

Супруг Мари-Огюстин пошел забрать вечерние газеты, а когда вернулся… двое его сыновей остались без матери. Железнодорожная компания оплатила похороны и назначила детям пенсию.

Машиниста и начальника поезда оштрафовали. Пелерену назначили двухмесячный тюремный срок. Паровоз попытались вытащить упряжкой, запряженной 14 лошадьми, но не вышло.

Спустя четыре дня использовали мощную лебедку, и команда из 10 человек успешно опустила локомотив на землю.

Он, кстати, пострадал совсем не сильно (а вагоны так и вовсе были в полном порядке).

Само собой, газетчики сфотографировали упавший поезд со всех сторон и эти снимки разлетелись по всему свету.

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