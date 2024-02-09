Какой молочный продукт является самым полезным: мнение специалиста

19:43 2024-02-09
Какой молочный продукт является самым полезным: мнение специалиста

Многие россияне любят молочные продукты и напитки, диетолог Александра Лапина назвала неочевидные свойства одного из них.

Очень полезным продуктом является кефир.

Им несложно заглушить голод и улучшить обмен веществ. Он положительно влияет на кишечник, помогает при вздутии живота, ускоряет метаболизм, выводит токсины и шлаки из организма.

Александра Лапина- диетолог считает: кефир оказывает положительный эффект на сосуды, сердце и нервы. Также в нем множество необходимых для здоровья веществ, например, кальция и белков, поэтому его стоит употреблять ежедневно.

Женщинам рекомендуется использовать кефир в период диеты или для домашней косметологии, чтобы делать маски для лица или волос, заключила специалист.

КЕФИР ПОЛЕЗЕН ВСЕМ?

Нет, это миф. Есть люди, которым кефир противопоказан. В первую очередь это те, у кого повышена кислотность желудочного сока.

Кефир запрещен при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при гиперацидном гастрите или панкреатите.

Важно! Кефир противопоказан детям до семи месяцев. Вообще, детям кефир можно давать только с года и не более 100 мл в день, потому что кефир раздражает слизистую и у малыша даже может вызвать кровотечение.

ОБЕЗЖИРЕННЫЙ КЕФИР ПОЛЕЗНЕЕ ОБЫЧНОГО?

Лучше все-таки выбирать кефир с жирностью 3,2 %. Обезжиренный кефир не содержит жиров, и жирорастворимые витамины, например витамин D, при отсутствии молекул жира не усваиваются. А тот же витамин D необходим для усвоения кальция.

ВАЖНО!

Человеку, который снижает вес, рекомендован 1-процентный кефир. Если же не придерживаться диеты, то можно употреблять в пищу и напиток большей жирности.

ЧЕМ БИОКЕФИР ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ОБЫЧНОГО?

Кроме обычных молочнокислых бактерий, биокефир содержит бифидобактерии в огромном количестве – 10 миллионов бактерий в одном грамме продукта.

По сравнению с обычным, биокефир – более активный продукт. Он гораздо эффективнее и быстрее очищает наш кишечник от шлаков и токсинов.

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