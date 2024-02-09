Дачники объяснили, как помочь овощам в теплице если стоит жара

Почему важно охлаждать теплицу?
Когда температура воздуха в условиях закрытого грунта превысит отметку в 32 градуса тепла, тут же последует негативная реакция растений.
Так, первым делом их цветки утратят способность к опылению, а вскоре листья и стебли станут увядать и засыхать.
К тому же создается комфортная среда для развития заболеваний и атак вредителей. В таких условиях плодоношение становится невозможным.
Покраска теплицы:
Чтобы снизить температуру воздуха внутри теплицы, многие земледельцы прибегают к методу окрашивания крыши и стен парника с их внешней стороны.
Для теплиц, обтянутых полиэтиленом, данный способ не применим.
Чтобы сократить количество проникающих внутрь парника солнечных лучей, краска потребуется не совсем обычная, и приготовить ее придется собственноручно.
Ее основу должны составлять известь, глина или мел. То есть фактически потребуется побелка теплицы с внешней стороны.
Единственный минус способа в том, что он эффективен до первых осадков, затем манипуляцию необходимо повторить вновь.
Специальное приспособление:
Спасти теплицу от жары поможет светоотражающая сетка, приобрести которую можно в специализированных магазинах.
В комплект входят и крепления, а потому установить такую сеть не составит труда.
Располагать укрытие следует непосредственно под кровлей теплицы.
В качестве альтернативы можно использовать нетканый материал (например, спанбонд) или обычную мешковину.
Установка емкостей:
Для искусственного понижения температуры воздуха можно расставить внутри теплицы емкости, наполненные водой.
Вода будет на протяжении дня накапливать тепло, а с наступлением ночи будет отдавать его теплице.
Лучше всего в качестве емкостей использовать объемные бочки, но, если таковых нет, сгодятся и обычные пластиковые бутылки, которые можно расположить вереницей между рядами.
Посадка растений:
Бороться с жарой в теплице поможет посадка вблизи парника растений, создающих тень.
С этой целью отлично справляются ползучие кустарники или лианы.
Такие растения, имеющие стремительные темпы роста, оплетут стены теплицы и будут препятствовать проникновению солнечных лучей.
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