Дачники объяснили, как помочь овощам в теплице если стоит жара

19:54 2024-02-09
Дачники объяснили, как помочь овощам в теплице если стоит жара

В знойные летние дни овощи в теплице испытывают сильный дискомфорт, связанный с повышением температуры воздуха.

Почему важно охлаждать теплицу?

Когда температура воздуха в условиях закрытого грунта превысит отметку в 32 градуса тепла, тут же последует негативная реакция растений.

Так, первым делом их цветки утратят способность к опылению, а вскоре листья и стебли станут увядать и засыхать.

К тому же создается комфортная среда для развития заболеваний и атак вредителей. В таких условиях плодоношение становится невозможным.

Покраска теплицы:

Чтобы снизить температуру воздуха внутри теплицы, многие земледельцы прибегают к методу окрашивания крыши и стен парника с их внешней стороны.

Для теплиц, обтянутых полиэтиленом, данный способ не применим.

Чтобы сократить количество проникающих внутрь парника солнечных лучей, краска потребуется не совсем обычная, и приготовить ее придется собственноручно.

Ее основу должны составлять известь, глина или мел. То есть фактически потребуется побелка теплицы с внешней стороны.

Единственный минус способа в том, что он эффективен до первых осадков, затем манипуляцию необходимо повторить вновь.

Специальное приспособление:

Спасти теплицу от жары поможет светоотражающая сетка, приобрести которую можно в специализированных магазинах.

В комплект входят и крепления, а потому установить такую сеть не составит труда.

Располагать укрытие следует непосредственно под кровлей теплицы.

В качестве альтернативы можно использовать нетканый материал (например, спанбонд) или обычную мешковину.

Установка емкостей:

Для искусственного понижения температуры воздуха можно расставить внутри теплицы емкости, наполненные водой.

Вода будет на протяжении дня накапливать тепло, а с наступлением ночи будет отдавать его теплице.

Лучше всего в качестве емкостей использовать объемные бочки, но, если таковых нет, сгодятся и обычные пластиковые бутылки, которые можно расположить вереницей между рядами.

Посадка растений:

Бороться с жарой в теплице поможет посадка вблизи парника растений, создающих тень.

С этой целью отлично справляются ползучие кустарники или лианы.

Такие растения, имеющие стремительные темпы роста, оплетут стены теплицы и будут препятствовать проникновению солнечных лучей.

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