Безопасное и эффективное средство Nature EPIC отлично отпугивает комаров

20:04 2024-02-09
Безопасное и эффективное средство Nature EPIC отлично отпугивает комаров

Борьба с комарами на даче - актуальная тема для всех огородников, насекомые сильно отравляют работу и отдых, но есть одно хорошее средство.

Эти мелкие существа активны в любое время суток. И вроде хочется отдохнуть на природе, но вот спокойно не получится, комары не дадут.

Комары создают неудобства не только на природе, но и при работе на огороде.

За посадками приходится ухаживать, пропалывать сорняки, днём стоит жара, а утром и вечером-комары.

Они обитают не только на природе, но и в квартирах. Комары не только раздражают своим характерным звуком, но и доставляют неприятные ощущения при укуса.

Есть одно натуральное средство от комаров Nature EPIC: советуют опытные дачники.

Наносить на себя не нужно, надо просто разместить рядом и открыть крышку, после этого отрегулировать количество выделяемого крема.

Гель эффективен даже в комнате при открытой форточке, куда обычно налетает куча комаров. 

Средство имеет приятный, не раздражающий запах, содержит природные и растительные компоненты, в нем нет токсических веществ и стоит недорого.

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