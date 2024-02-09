Историки рассказали о женских традициях, которые существовали в Версале

Дамы садились на небольшой складной стульчик, гордо пуша свои роскошные платья.

Остальные же дамы становились позади. Всё время, пока шла аудиенция у королевы, все женщины с низким титулом стояли.

Низкий титул — это маркизы, графини, баронессы и виконтессы. На французском языке говорили, что это время "cercle" — время круга.

Версальский этикет был таким же сложным и витиеватым, как мебель, заполнившая залы французского королевского дворца.

Контролировались и регламентировались все мельчайшие детали жизни при дворе.

В правилах этикета было больше причуд и чудачества, чем насущной необходимости, обусловленной здравым смыслом.

Помимо женщин сей этикет соблюдали и мужчины. Они стояли позади дам, периодически заигрывая с сидящей особой: то шпагой блеснёт, то пряжкой у ремня перед лицом.

Один итальянский месье, по имении Висконти, был поражен, что среди аристократов стоят даже кардиналы!

Он посчитал это вопиющей дерзостью, а сам Версаль...местом скопления неблагонравных лиц.

Во время Анны Австрийской правом табурета пользовался кардинал Мазарини.

Как первый министр, он имел привычку садиться, пока королеву причесывали и собирали на выход.

Хочу отметить, что это было против правил и являлось оскорблением.

Когда заходил Людовик XIV, то кардинал мигом подскакивал со своего места, стараясь убрать подальше складные стульчики, чтобы король ничего не заподозрил.

Принцессы крови, чтобы не провожать церковников до дверей, в это время лежали или полусидели на кушетке под названием "lit de repos". Она чем-то напоминала кушетку "герцогиню".

А вот Людовик де Бурбон, герцог Орлеанский, сын регента при Людовике XV, провожал церковников до Зеркальной галереи.

Он считал это своим долгом, хоть и делал против своей воли.

Кстати, именно за Людовика де Бурбона Пётр I подумывал выдать замуж нашу императрицу Елизавету Петровну.

Был в истории забавный случай с такими кушетками и Людовиком XIII.

Когда король прибыл в Тараскон, чтобы переговорить с кардиналом Ришелье, тот лежал на такой кушетке с некой болезнью.

По правилам этикета Людовик XIII не мог начать разговор, когда он стоит, а его поданный лежит или сидит.

Государственные дела не требовали отлагательств. Король приказал принести такую же кушетку, чтобы прилечь на неё, и на равных поговорить с Ришелье. Смешно, но правда.

Есть ещё две забавных истории. Например, королева Мария Тереза скончалась раньше Людовика XIV. Так как она была королевской особой, то только король мог её упокоить.

А когда у Людовика XIV появилась маркиза Ментенон, то всё поняли, что король на ней женится после странного случая.

Однажды в покоях мадам Ментенон была Мария Аделаида Савойская, герцогиня Бургундская.

Мария Аделаида была внучкой брата Людовика XIV. Именно она стала матерью Людовика XV, однако — рано скончалась.

В юные годы Мария Аделаида почувствовала себя плохо в покоях мадам де Ментенон.

Ментенон в свою очередь уложила девушку не на свою кровать, как было бы правильнее по этикету, а на кушетку, кинув туда подушки.