Рыболовы рассказали о самых нежирных рыбах наших водоемов

21:10 2024-02-09
Рыболовы рассказали о самых нежирных рыбах наших водоемов

Следует отметить, что кулинарные качества рыбы совсем не страдают от низкого показателя её жирности.

"Сгорание" одного грамма жира даёт 9 калорий, что в 2 раза больше, чем показатели белков и углеводов. Когда подобная разница имеет значение — рыба из наших водоёмов, подходит для питания лучше всего.

Начну с распространённого вида, обитающего повсеместно. Эта рыба ловится круглый год, чем и пользуются рыболовы.

Ведёт активный образ жизни и образует стаи. Но самые крупные особи достигают 3 кг и держатся небольшими группами или вообще — по одиночке. 

На столе, хороша в любом виде - её жарят, вялят и коптят. При этом большинство, считают эту рыбу достаточно жирной. Но его реальное содержание в ней, одно из самых низких — всего 0.9%. Это обычный окунь.

Следующая по списку — рыба всем знакомая с детства. Населяет большинство рек и озёр. Продаётся на каждом лотке.

Ловится повсеместно и круглый год. Пусть, в основном в северных областях, её "не считают за рыбу" - в других о ней слагают сказки и очень любят.

Жарят, вялят, коптят, фаршируют и конечно, "лепят" котлеты. Ведь это щука. Бульоном из неё "отпаивали" и ставили на ноги даже "немощных", хоть жира в ней — чуть более 1%.

Третий герой — тоже хищник, хотя не все их представители имеют такую особенность и "жирность" сома, тому яркий пример. Эта рыба высоко ценится, как рыболовами, так и любителями вкусно и полезно покушать.

Одним — она даёт мощную поклёвку и море адреналина, а другим — пользу и удовольствие. Речь о судаке, а содержание жира в нём одинаковое со щукой.

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