Эксперты рассказали, для каких целей раньше рыбу зарывали в землю

Рыбу используют в качестве удобрения. Рассуждая логически, можно признать, что рыба действительно является эффективным органическим удобрением.

В ней много фосфора и других крайне необходимых овощным культурам микроэлементов.

Разумеется, никто не удобряет грядки лососем или осетром. В ход идут либо остатки рыбы, негодные в пищу, либо так называемая сорная рыба.

Рачительные дачники никогда не выбрасывают рыбьи головы, потроха и кости. Они складируют их в морозилках и ждут наступления весны. Дальше каждый поступает по-своему.

Самые ленивые, перед тем как посадить рассаду либо картофель, кладут в лунку рыбью голову либо мелкую рыбку целиком.

Более опытные и трудолюбивые дачники пропускают все рыбные отходы через мясорубку и кладут в лунку фарш – примерно столовую ложку на лунку. Можно высушить отходы и приготовить из них рыбную муку, хотя, наверное, проще ее купить.

Рыба постепенно разлагается и питает растущие огородные культуры. Понятно, что такое натуральное удобрение гораздо лучше, чем какие-нибудь селитра и суперфосфат.

Дачники верят в чудодейственные свойства рыбных отходов. Мало того что овощи растут как на дрожжах, так еще и вредные кроты обходят закопанную рыбу стороной. Зато живущие в земле черви собираются на запах отходов и рыхлят почву, делая полезное дело.

По мнению дачников, лучше всего удобрять рыбными отходами грядки, на которых растут помидоры, баклажаны и картошка. На другие овощные культуры рыбные компоненты такого удивительного действия не оказывают.

А вот в деревнях таким крохоборством никогда не занимались. Сельские жители шли на водоем и ловили рыбу, но только ту, которой можно было поймать много и без особых усилий.

Местные жители готовили его с капустой, но в основном кормили им свиней, а часть замораживали и оставляли до весны для удобрения огородов.

Рыболовы-промысловики при ловле неводами выбирают всю рыбу, пригодную для питания, а то, что остается (ерш, мелкие плотва и окунь), также пускают на удобрение.

На Дальнем Востоке ежегодно происходит ход мойвы. Мы знаем эту рыбку, как вкусную закуску под пиво, а там ее ловят ведрами и большую часть пускают на удобрение.

Единственное, что иногда омрачает удобрение огородов рыбой – это коты. Если рыба не успела стухнуть и закопана неглубоко, коварные животные раскапывают грядки и добывают лакомство.

Впрочем, так поступают только вечно голодные деревенские коты. Избалованные городские вряд ли польстятся на такую пищу.