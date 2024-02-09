Опытные садоводы рассказали, какое место подходит для посадки хосты

21:19 2024-02-09
Опытные садоводы рассказали, какое место подходит для посадки хосты

Хоста – красивое многолетнее растение, ценится за шикарные листья и возможность расти в тенистых, влажных уголках сада.

Хосты могут расти как в тенистом месте, так и на более открытом пространстве. Единственный участок в саду, которого следует избегать в нашем климате, – солнцепёк.

Участки сада, которые полностью освещены в самые жаркие полуденные часы считаются малопригодными даже для солнцевыносливых сортов и видов.

Следует хорошо понимать, что для многих хост солнечное место посадки не станет смертельным, но в таких условиях они теряют свои ценные сортовые и видовые особенности – форму, цвет и размер листвы, выразительную фактуру и структуру.

Объясняется это тем, что на солнце тенелюбивые растения пытаются сопротивляться избытку солнечной энергии, уменьшают размер и искажают форму листовой пластины, сокращая площадь испарения.

Подготовка участка для хосты:

Если высаживается сразу несколько кустов хост, перекапывают почву на глубину штыка лопаты, выбирая все сорняки, особенно многолетние.

На 1 кв. метр добавляют по ведру перегноя или компоста – под перекопку. За несколько дней до посадки растений копают лунки, значительно превышающие размеры корневой системы кустов хосты в ширину.

Посадка хосты:

Куст хосты или деленку устанавливают по центру выкопанной лунки и засыпают почвой так, чтобы корневая шейка находилась на том же уровне, что и раньше у куста.

Землю утрамбовывают руками и обильно поливают посаженное растение, при этом еще раз уплотняют почву и затем мульчируют перегноем или торфом – слой мульчи до 10 см.

Важен регулярный обильный полив. Почвосмесь около кустов должна быть всегда немного влажной. Поливать лучше всего до 10-11 часов, пока нет яркого солнца.

Льют воду под корешок, чтобы она не попала на листву, иначе вид листовой пластины будет портиться.

Кроме того, влага привлекает слизней, которые очень любят лакомиться листиками многолетника.

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