Почему пылесосить в своей квартире нужно стараться чаще

Ковры – место, где скапливаются микробы:
В коврах скапливается вся грязь в квартире. На них оседают частички грязи, пылевые клещи, перхоть, бактерии, волосы, частички кожи и многое другое. Поэтому даже если кажется, что ковер абсолютно чистый, это не так.
Есть ли какое-то правило?
Нельзя точно сказать, как часто стоит пылесосить. Здесь играют роль разные факторы. Важно, сколько времени вы проводите в комнате.
Конечно, в комнате для гостей можно пылесосить гораздо реже, чем в зале, где вы проводите большую часть времени.
В первом случае, конечно, достаточно использовать пылесос каждые две недели или вообще раз в месяц.
А комнаты, где мы проводим много времени, стоит пылесосить чаще.
Что еще влияет на необходимость чаще пылесосить?
Ну тут все очевидно. Чем больше людей живет в квартире, тем чаще нужно пылесосить.
Если в семье есть курильщик, то ко всему мусору в ковре прибавляются частички пепла.
В этом случае опять же нужно чаще брать в руки пылесос.
У вас есть домашнее животное, которое свободно перемещается по всей квартире?
Тогда можно пылесосить каждый день, потому что наши четвероногие друзья не только линяют, но и приносят с улицы грязь и микробы, пусть даже их и не видно.
Ну и, естественно, если вы или кто-то из домочадцев страдает аллергией, то пользоваться пылесосом стоит чаще.
Вывод: пылесосить стоит!
Нет какого-то правила, как часто стоит брать в руки пылесос. Здесь все рассчитывается индивидуально.
Если вы не хотите ежедневно доставать громоздкую технику, можно купить ручной пылесос или робот-пылесос.
Они позволят легко убрать вокруг лежанки кошки или собаки или убрать крошки от чипсов, печенья или бутербродов после вечернего просмотра телевизора.
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