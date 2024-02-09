Врачи рассказали о причинах послеродовой депрессии

Послеродовая депрессия: физиология проблемы:

Физиологическая причина заключается в специфике женского организма и всеми процессами, связанными с рождением ребенка.

Во время вынашивания ребенка женский организм вырабатывает огромное количество женских гормонов (прогестерона и эстрогенов) для поддержания беременности.

Сразу после родов количество их резко сокращается, и это не может не отразиться на центральную нервную систему, и в частности на настроение и самочувствие молодой мамы.

И сюда же приплюсовываются все те новые для нее обязанности, которые она обязана выполнять как новоиспеченная мама.

В принципе, причины послеродовой депрессии более чем логичны. Но почему же нужно с ними бороться, а не оставить молодую маму в покое?

Дело в том, что послеродовая депрессия вызывает только негативные эмоции у женщины — это тревога, это страх, это усталость, это сонливость и плохое настроение.

Все это отражается на ребенке, причем не лучшим образом.

Женщины начинаются раздражаться по любому поводу, боятся подойти к ребенку, они растеряны и напуганы.

Здесь на лицо «раздвоение личности» молодой мамы: физически она находится с малышом и умом понимает, что она должна быть тут, но с другой — эмоциональной стороны — это не доставляет ей никакого удовольствия и заботится о малыше она машинально и без особой ласки и любви.

Безусловно, ребенок это чувствует и послеродовая депрессия мамы может в последствии негативно сказаться уже на его характере. Вот почему важно вовремя распознать послеродовую депрессию и начать с ней бороться.

Как справиться с послеродовой депрессией?

На первое время после родов попросите помочь вам с хозяйством. Женщина не может сразу вернуться к своим обязанностям хранительницы очага, совместив это еще с новыми обязанностями мамы.

Чем раньше молодая мама найдет понимание с ребенком и начнет ощущать ту невидимую связь между ними, тем проще ей будет в последствии справиться с обеими ролями.

Если такого человека нет, распланируйте свой день так, чтобы не уставать физически. Маленькие дети спят по нескольку раз в день, поэтому постарайтесь поспать вместе с малышом. Так вы сохраните силы и энергию на время его бодрствования.

Ухаживайте за ребенком совместно с его папой. Очень часто мужчины начинают ревновать своих жен к их же собственному ребенку.

Происходит это потому, что женщины начинают отдавать больше любви и ласки именно маленькому члену семьи и мужчинам становится обидно. Поэтому заботиться о малыше вы должны вместе, чтобы любовь к нему развивалась у родителей совместно.

Оставляйте время на свои увлечения и хобби. Следите за питанием и физической формой. Не забывайте о том, что вы не только мама, но еще и женщина. Никто не говорит, что это легко.