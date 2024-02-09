Врачи рассказали о причинах послеродовой депрессии

21:26 2024-02-09
Врачи рассказали о причинах послеродовой депрессии

После родов женщины на какое-то время впадают в апатию, становятся раздражительными, находятся в состоянии стресса и тревоги.

Послеродовая депрессия: физиология проблемы:

Физиологическая причина заключается в специфике женского организма и всеми процессами, связанными с рождением ребенка.

Во время вынашивания ребенка женский организм вырабатывает огромное количество женских гормонов (прогестерона и эстрогенов) для поддержания беременности.

Сразу после родов количество их резко сокращается, и это не может не отразиться на центральную нервную систему, и в частности на настроение и самочувствие молодой мамы.

И сюда же приплюсовываются все те новые для нее обязанности, которые она обязана выполнять как новоиспеченная мама.

В принципе, причины послеродовой депрессии более чем логичны. Но почему же нужно с ними бороться, а не оставить молодую маму в покое?

Дело в том, что послеродовая депрессия вызывает только негативные эмоции у женщины — это тревога, это страх, это усталость, это сонливость и плохое настроение.

Все это отражается на ребенке, причем не лучшим образом.

Женщины начинаются раздражаться по любому поводу, боятся подойти к ребенку, они растеряны и напуганы.

Здесь на лицо «раздвоение личности» молодой мамы: физически она находится с малышом и умом понимает, что она должна быть тут, но с другой — эмоциональной стороны — это не доставляет ей никакого удовольствия и заботится о малыше она машинально и без особой ласки и любви.

Безусловно, ребенок это чувствует и послеродовая депрессия мамы может в последствии негативно сказаться уже на его характере. Вот почему важно вовремя распознать послеродовую депрессию и начать с ней бороться.

Как справиться с послеродовой депрессией?

На первое время после родов попросите помочь вам с хозяйством. Женщина не может сразу вернуться к своим обязанностям хранительницы очага, совместив это еще с новыми обязанностями мамы.

Чем раньше молодая мама найдет понимание с ребенком и начнет ощущать ту невидимую связь между ними, тем проще ей будет в последствии справиться с обеими ролями.

Если такого человека нет, распланируйте свой день так, чтобы не уставать физически. Маленькие дети спят по нескольку раз в день, поэтому постарайтесь поспать вместе с малышом. Так вы сохраните силы и энергию на время его бодрствования.

Ухаживайте за ребенком совместно с его папой. Очень часто мужчины начинают ревновать своих жен к их же собственному ребенку.

Происходит это потому, что женщины начинают отдавать больше любви и ласки именно маленькому члену семьи и мужчинам становится обидно. Поэтому заботиться о малыше вы должны вместе, чтобы любовь к нему развивалась у родителей совместно.

Оставляйте время на свои увлечения и хобби. Следите за питанием и физической формой. Не забывайте о том, что вы не только мама, но еще и женщина. Никто не говорит, что это легко.

Показать следующие комментарии
Фото
Марина Смирнова
21:37

Марина Смирнова

Ученые выяснили, какой продукт может предотвратить депрессию

Ученые выяснили, какой продукт может предотвратить депрессию

Специалисты Медицинского колледжа в штате Пенсильвании, США, изучили сведения о пищевых привычках и психическом здоровье более 24 000 людей.
Марина Смирнова
21:34

Марина Смирнова

Кому нельзя лакомиться салом и почему

Кому нельзя лакомиться салом и почему

Любителей сала найдется немало, но употреблять такую пищу можно далеко не каждому, утверждает диетолог.
Марина Смирнова
21:31

Марина Смирнова

Нарколог рассказал о допустимых и безвредных дозах алкоголя

Нарколог рассказал о допустимых и безвредных дозах алкоголя

Для многих очень актуален вопрос о том, бывают ли допустимые дозы спиртного.
Марина Смирнова
21:23

Марина Смирнова

Почему пылесосить в своей квартире нужно стараться чаще

Почему пылесосить в своей квартире нужно стараться чаще

Разбираемся, как часто нужно брать пылесос в руки и зачем пылесосить на первый взгляд чистые ковры.
Марина Смирнова
21:19

Марина Смирнова

Опытные садоводы рассказали, какое место подходит для посадки хосты

Опытные садоводы рассказали, какое место подходит для посадки хосты

Хоста – красивое многолетнее растение, ценится за шикарные листья и возможность расти в тенистых, влажных уголках сада.
Марина Смирнова
21:15

Марина Смирнова

Эксперты рассказали, для каких целей раньше рыбу зарывали в землю

Эксперты рассказали, для каких целей раньше рыбу зарывали в землю

Рыба, закопанная в землю, является отличным органическим удобрением - уверенно утверждают дачники.
article_image 22:20

В Северной Корее срочную службу проходят и парни, и девушки

В принципе тут ничего удивительного нет. Ведь в том же Израиле тоже служат мужчины и женщины.

article_image 22:20

Северная Корея занимается активным экспортом морепродуктов

В этой отрасли она входит в ТОП-20 стран мира, которые продают за рубежом данную продукцию.

article_image 06:32

Гитлер зависел от опиатов, которые ему прописывали врачи

Это не означает, что Гитлер был полностью зависимым от наркотиков в современном понимании. Но так или иначе они оказывали влияние на его здоровье.