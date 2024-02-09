Нарколог рассказал о допустимых и безвредных дозах алкоголя

Доктор Андрей Вдовин ответил на этот вопрос в беседе с представителями издания «Лента.ру».

Медик заявил, что в любом количестве алкоголь наносит ущерб здоровью, а безопасных доз просто нет.

Этанол, который есть в таких напитках, вызывает повышенную нагрузку на весь организм, а особенно на печень и сердце.

Чтобы обезопасить себя, как заметил доктор, придется полностью исключить спиртное.

«Этиловый спирт — это токсическое вещество, или яд, а яд не может быть безвредным», - напомнил Вдовин.

Даже в том случае, если человек выпивает ежедневно рюмку алкоголя, то за месяц это может привести к алкоголизму, а вскоре его организм будет разрушен.